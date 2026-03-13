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Lucho Acosta atinge marca no Fluminense logo no início do Brasileiro

Lucho Acosta atinge marca no Fluminense logo no início do Brasileiro
Lucho Acosta atinge marca no Fluminense logo no início do Brasileiro -

Lucho Acosta vive um início de temporada avassalador pelo Fluminense. Para se ter uma ideia, o meia argentino precisou de apenas cinco rodadas do Brasileirão para igualar toda a sua produção ofensiva de 2025. Nesse sentido, ele já soma quatro participações diretas em gols, marca que exigiu 15 jogos no ano passado.

Além disso, o jogador mudou de patamar sob o comando de Luis Zubeldía. Dessa forma, Acosta deixou o posto de coadjuvante e assumiu a função de “pulmão criativo” da equipe.

É importante destacar que esse salto de qualidade resulta diretamente da sintonia com o venezuelano Savarino. Inclusive, a dupla castigou as defesas adversárias recentemente e foi fundamental na vitória de 2 a 0 sobre o Remo.

Mais do que isso, a presença dos dois elevou o nível ofensivo do Tricolor para além dos gols e assistências. Como prova disso, a média de finalizações subiu para 16 chutes por partida nos últimos dois confrontos. Portanto, o time superou largamente o desempenho que apresentou nas finais do Carioca.

LEIA MAIS: Fluminense tem alto número de vitórias desde a chegada de Zubeldía

Do ponto de vista estratégico, Zubeldía deu liberdade para Acosta flutuar pelo centro. Ao mesmo tempo, o argentino troca de posição com Savarino, que atua pela esquerda. Por fim, essa fluidez garantiu o trunfo para a assistência de Lucho no gol de Canobbio.

Com a vitória sobre o Remo, o Tricolor chega aos dez pontos e entrou no G4 do Campeonato Brasileiro. O próximo duelo será contra o Athletico-PR no domingo (15), às 16h (de Brasília), no Maracanã. No Maior do Mundo, o Flu aidna não foi derrotado sob o comando de Luís Zubeldía.

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