Lucho Acosta atinge marca no Fluminense logo no início do Brasileiro

Lucho Acosta vive um início de temporada avassalador pelo Fluminense. Para se ter uma ideia, o meia argentino precisou de apenas cinco rodadas do Brasileirão para igualar toda a sua produção ofensiva de 2025. Nesse sentido, ele já soma quatro participações diretas em gols, marca que exigiu 15 jogos no ano passado.

Além disso, o jogador mudou de patamar sob o comando de Luis Zubeldía. Dessa forma, Acosta deixou o posto de coadjuvante e assumiu a função de “pulmão criativo” da equipe.

É importante destacar que esse salto de qualidade resulta diretamente da sintonia com o venezuelano Savarino. Inclusive, a dupla castigou as defesas adversárias recentemente e foi fundamental na vitória de 2 a 0 sobre o Remo.

Mais do que isso, a presença dos dois elevou o nível ofensivo do Tricolor para além dos gols e assistências. Como prova disso, a média de finalizações subiu para 16 chutes por partida nos últimos dois confrontos. Portanto, o time superou largamente o desempenho que apresentou nas finais do Carioca.

LEIA MAIS: Fluminense tem alto número de vitórias desde a chegada de Zubeldía

Do ponto de vista estratégico, Zubeldía deu liberdade para Acosta flutuar pelo centro. Ao mesmo tempo, o argentino troca de posição com Savarino, que atua pela esquerda. Por fim, essa fluidez garantiu o trunfo para a assistência de Lucho no gol de Canobbio.

Com a vitória sobre o Remo, o Tricolor chega aos dez pontos e entrou no G4 do Campeonato Brasileiro. O próximo duelo será contra o Athletico-PR no domingo (15), às 16h (de Brasília), no Maracanã. No Maior do Mundo, o Flu aidna não foi derrotado sob o comando de Luís Zubeldía.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.