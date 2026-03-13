Renato altera o esquema tático e faz outras mudanças no Vasco

A reestreia de Renato Gaúcho no comando do Vasco saiu como planejado pelo treinador. Afinal, o Cruz-Maltino venceu o Palmeiras por 2 a 1, de virada, em São Januário. Inclusive, o resultado contou com algumas mudanças estruturais promovidas pelo técnico, que foram cruciais para a alteração da estratégia de jogo. Especialmente em comparação ao que Fernando Diniz defendia como metodologia.

A formação tática foi a alteração mais clara. Na etapa inicial, o meio-campo foi composto por três volantes. Deste modo, Hugo Moura e Tchê Tchê voltaram a ganhar oportunidades entre os 11 iniciais nos lugares de Barros e Rojas. Com isso, o comandante esclareceu que a decisão foi para impedir o domínio do Alviverde no setor criativo.

“Na minha cabeça, era neutralizar a equipe do Palmeiras e, com a bola, jogar. Se você começa a dar muitas chances e muito espaço para a equipe do Palmeiras, é difícil. Então nós neutralizamos as jogadas do Palmeiras, tínhamos praticamente sempre um homem a mais no meio de campo. No segundo tempo, mesmo assim mudamos a equipe na parte tática, colocamos um meia e tiramos um volante. E, mesmo assim, a gente continuou pressionando e conseguiu essa vitória”, argumentou o treinador.

Além disso, a escolha surtiu efeito, pois o Vasco mostrou-se dominante sem ter mais posse de bola, tanto que os cariocas chutaram 17 vezes contra oito dos paulistas. A prioridade ao atacar e aproveitar as investidas rápidas com Andrés Gómez.

Alterações nos zagueiros e laterais do Vasco

Diferentemente de Fernando Diniz, que diversas vezes utilizava os zagueiros abertos como laterais durante a construção e os volantes na linha defensiva, com a intenção de ajudar na saída de bola, Renato Gaúcho preferiu a manutenção dos posicionamentos.

Nos momentos em que o Gigante da Colina estava na fase ofensiva, os laterais Piton ou Cuiabano e Paulo Henrique faziam a recomposição e apoiavam pelo meio. A partir dessa estratégia, originou-se o segundo gol do Cruz-Maltino, que representou a virada.

Como o meio-campo passou a ter mais opções, o técnico deu mais liberdade para David fazer a recomposição. Além disso, revezava como uma opção de velocidade no ataque com Andrés Gómez.

Escolhas por atletas mais experientes e melhores fisicamente

Outra modificação foram as entradas no time titular de jogadores com mais experiência. No caso, David, Hugo Moura e Tchê Tchê. A adição de atletas com mais bagagem ocorreu pela constatação de que a equipe tornou-se muito jovem com a rescisão contratual de Coutinho.

Renato também preferiu iniciar com a maioria dos reforços da primeira janela como alternativas. Apenas Saldivia continuou como titular. Já Cuiabano, Rojas e Spinelli ficaram na reserva. Entretanto, Brenner e Marino sequer ganharam oportunidades. A nova comissão técnica e o departamento de futebol chegaram à conclusão de que as duas contratações chegaram ao Vasco longe das condições físicas ideais. Por isso, Renato Gaúcho privilegiou jogadores que estavam mais prontos fisicamente, como Adson e David.

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