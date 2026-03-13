Derrota do Corinthians rende à Globo maior audiência do Brasileirão 2026 em São Paulo

A derrota do Corinthians para o Coritiba, na Neo Química Arena, levou a TV Globo ao maior índice de audiência do Brasileirão 2026 na Grande São Paulo. Transmitida entre 21h31 e 23h34, a partida registrou 19 pontos, com participação de 36% entre os televisores ligados, segundo dados da Kantar Ibope Media.

Trata-se de um desempenho 6% maior em relação à média da faixa horária nas quatro quartas-feiras anteriores. É, inclusive, a mesma porcentagem do crescimento no comparativo com a régua geral desta edição do Brasileirão na capital paulista.

Dentro de campo, o Coritiba surpreendeu e venceu o Corinthians por 2 a 0, com gols de Jacy e Ronier. O resultado levou o time paranaense à sétima colocação do Campeonato Brasileiro, somando os mesmos sete pontos do Alvinegro paulista, que figura agora em décimo lugar.

Globo no Rio de Janeiro

A emissora também apresentou crescimento de audiência na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, se considerado o mesmo período. O triunfo do Flamengo por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, no Maracanã, registrou 27 pontos e 46% de participação entre os televisores ligados no recorte de 21h29 às 23h30.

O índice ficou 29% acima da média da faixa das quatro quartas-feiras anteriores e 17% superior à média do campeonato na praça em 2026. Entende-se que os números refletem o contexto da partida. Isso porque o duelo marcou o reencontro do técnico Leonardo Jardim com a equipe mineira e da dupla Tite e Gerson com a torcida rubro-negra.

Com a vitória, o Rubro-Negro pulou para sexta posição, também com sete pontos. Já a Raposa soma apenas dois e ocupa a lanterna da competição.

Conversão dos pontos de audiência

Segundo a Kantar Ibope Media, cada ponto de audiência representa 78.781 domicílios e 199.633 telespectadores na Grande São Paulo. Já na Região Metropolitana do Rio de Janeiro um ponto corresponde a 49.778 residências e 122.054 pessoas.

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