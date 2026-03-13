Vitória x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Vitória e Atlético se enfrentam neste sábado (14), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá às 18h30 (de Brasília) no Estádio Barradão, em Salvador, na Bahia, reunindo duas equipes que ainda buscam maior regularidade neste início de competição.
O Atlético chega embalado pela vitória sobre o Internacional na última rodada. Já o Vitória, por outro lado, entra em campo após empatar com o Bahia, no clássico Ba-Vi, resultado que manteve o time próximo da parte inferior da classificação.
Onde assistir?
O confronto será transmitido ao vivo pelos canais SporTV (na televisão fechada) e no Premiere (pelo sistema de pay-per-view)
Como chega o Atlético?
Após triunfo na competição nacional, o time comandado por Eduardo Domínguez tenta embalar uma sequência positiva. Para o duelo na capital baiana, o treinador terá o retorno do lateral-direito Natanael, que cumpriu suspensão na rodada passada. Em contrapartida, alguns jogadores seguem fora por questões físicas.
O volante Maycon está em recuperação de uma lesão na panturrilha, enquanto Mamady Cissé trata um corte profundo no pé. Já o jovem Índio sofreu lesão ligamentar no joelho direito e Alexsander ainda finaliza o processo de recuperação de uma grave lesão.
Outra dúvida gira em torno da utilização de Hulk. O atacante atuou durante os 90 minutos nas últimas três partidas e pode ser poupado pela comissão técnica. Uma vez que aconteça, nomes como Dudu ou Alan Minda aparecem como alternativas para iniciar a partida.
Até aqui, o Galo soma cinco pontos em cinco jogos, com uma vitória, dois empates e duas derrotas, ocupando 13ª posição, ficando na zona intermediária da tabela.
Como chega o Vitória?
O Vitória também enfrenta dificuldades para montar a equipe ideal. O principal desfalque é o zagueiro Edu, que sofreu ruptura do tendão de Aquiles e deve ficar afastado dos gramados por um longo período.
Por outro lado, há expectativa pelo retorno do defensor Luan Cândido, que voltou a treinar com o elenco após cinco partidas afastado por um problema no joelho. A comissão técnica, porém, avalia sua condição física antes de definir se ele vai para a partida. Outra alternativa estudada pelo técnico Jair Ventura é a improvisação do volante Edenilson no sistema defensivo. Assim, a mudança poderia reforçar a marcação diante do ataque atleticano.
Na classificação, o Vitória aparece próximo da zona de rebaixamento, na 16ª colocação. A equipe soma quatro pontos em cinco rodadas, com uma vitória, um empate e três derrotas. Portanto, a equipe tenta aproveitar o fator casa para conquistar um resultado importante.
VITÓRIA x ATLÉTICO
Campeonato Brasileiro – 6ª rodada
Data e horário: 14/03/2026, às 18h30 (horário de Brasília)
Local: Estádio do Barradão, Salvador (BA)
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Camutanga e Ramon (Jamerson); Caíque, Baralhas e Emmanuel Martínez; Marinho, Matheuzinho e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.
ATLÉTICO: Everson; Ruan Tressoldi, Ivan Román e Vitor Hugo; Cuello, Victor Hugo, Alan Franco, Scarpa e Renan Lodi; Cassierra e Dudu (Hulk). Técnico: Eduardo Domínguez.
Arbitragem: João Vitor Gobi (SP);
Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Luis Filipe Gonçalves Correa (PB).
VAR: Daniel Nobre Bins (RS).
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.