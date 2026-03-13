Veja jogadores do Flamengo com maior minutagem em 2026

Após 17 jogos realizados na temporada, o Flamengo já tem um jogador com mais de mil minutos em campo em 2026. E não é goleiro: trata-se de Erick Pulgar, volante chileno de 32 anos. O jogador é apenas um dos 15 que atuaram em todas as quatro competições que o Rubro-Negro já atuou no ano.

Além do Carioca, vencido pela 40ª vez pelo próprio Fla, o time ainda disputou Recopa e Supercopa (derrota nas duas) e quatro partidas pelo Brasileirão. Dessa forma, já é possível observar quais são os atletas que mais vão a campo nestes primeiros meses de 2026. Veja com o Jogada10!

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Minutagem espalhada no Flamengo

Como citado, Pulgar é o jogador com mais minutos no ano pelo Flamengo. Foram 1.017, sendo, assim, o primeiro a superar a marca dos mil minutos. Quem mais se aproxima é o goleiro Rossi, com 840. Seu reserva, Andrew, é o 16º na lista, com 450 minutos. Ainda houve tempo para o terceiro goleiro, Léo Nannetti, disputar 270 minutos. Os dois reservas do argentino só atuaram no Carioca.

Rossi, aliás, apesar de ser herói do título estadual, só atuou 180 minutos na competição. Foram os 90 contra o Fluminense, onde pegou dois pênaltis nas disputas, e outros 90 contra o Vasco, na quarta rodada, portanto, pela estreia do time principal na competição.

Outros jogadores com alta minutagem são, dessa forma, Alex Sandro (811), Léo Ortiz (808) e Pedro (798). Carrascal (762), Emerson Royal (748), Léo Pereira (721), de Arrascaeta (707) e Lucas Paquetá (677) completam o Top-10 atualmente.

A situação física do Flamengo, aliás, é um dos temas mais abordados recentemente pela imprensa e torcida. Não à toa, o Rubro-Negro já sabe como atacar esta área do clube ao longo da temporada. Mesmo com elenco mais enxuto em relação a 2025, a tendência é que o Mais Querido rode o time para que não haja sobrecarga nos atletas.

Minutagem dos jogadores do Flamengo em 2026

Pulgar – 1.017

Rossi – 840

Alex Sandro – 811

Léo Ortiz – 808

Pedro – 798

Carrascal – 762

Emerson Royal – 748

Léo Pereira – 721

de Arrascaeta – 707

Lucas Paquetá – 677

Evertton Araújo – 665

Everton Cebolinha – 661

Plata – 589

Samuel Lino – 552

Vitão – 540

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