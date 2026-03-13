São Paulo x Ferroviária, pelo Brasileirão Feminino: onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo e Ferroviária se enfrentam neste sábado (14/3), às 16h, no CT de Cotia, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. As Soberanas são uma das três equipes que ainda ostentam 100% de aproveitamento na competição e busca a liderança. Já as Guerreiras Grenás se recuperaram na última partida e tentam embalar de vez na competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão da NSports.

Como chega o São Paulo

As Soberanas começaram muito bem a competição nacional, vencendo seus dois jogos, contra o Internacional, fora de casa, e o Bahia, em casa. Agora, o São Paulo não só a terceira colocação, mas também a liderança isolada, já que está empatado com seis pontos juntos de Palmeiras e Flamengo. Contudo, o Tricolor vem levando a desvantagem no saldo de gols. Por fim, o técnico Thiago Viana não deve fazer alterações comparado ao último jogo.

Como chega a Ferroviária

Por outro lado, a Ferroviária começou o Brasileirão Feminino perdendo para o Red Bull Bragantino, fora de casa. Entretanto, na rodada seguinte, conseguiu derrotar o Botafogo jogando na Fonte Luminosa e reagiu na competição. Agora, faz o clássico paulista contra as Soberanas para subir ainda mais na tabela e engrenar na competição.

SÃO PAULO X FERROVIÁRIA

Campeonato Brasileiro Feminino– 3ª rodada

Data e horário: 14/3/2026 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: CT Marcelo Portugal Gouvêa, Cotia (SP)

SÃO PAULO: Carlinha, Bruna Calderan, Rafa Soares, Carol Gil, Tayla, Vanina Preininger, Aline Milene, Duda Serrana, Gadu, Isabelle Guimarães e Giovanna Crivelari. Técnico: Thiago Viana.

FERROVIÁRIA: Luciana Maria, Camila Soares, Fátima Dutra, Andressa Rosa, Nicoly Aprígio, Brenda Pinheiro, Maressa, Patrícia Seteco, Júlia Beatriz, Sissi Ribeiro e Natalia Vendito. Técnico: Léo Mendes.

Árbitro: Thayslane de Melo Costa (SE)

Assistentes: Marcela de Almeida Silva (SP) e Juliana Vicentin Esteves (SP)