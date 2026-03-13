Convocado para Seleção sub-20, Huguinho renova contrato com Botafogo

Convocado para Seleção Brasileira sub-20, Huguinho retornou ao Botafogo após passagem pelo RWDM Brussels (Bélgica) e já recebeu confiança da diretoria. O volante de 18 anos, que completará 19 em abril, renovou o contrato com o clube até 2030 e tende a ganhar oportunidades no time principal. Aliás, ele está à disposição para o clássico contra o Flamengo, pelo Brasileirão. A informação é do “ge”.

Além da extensão do vínculo com o Glorioso, Huguinho também recebeu uma valorização salarial. Essa negociação aconteceu logo após o retorno do RWDM Brussels (Bélgica), clube que também pertence a John Textor. O Botafogo, aliás, tem o plano de valorizar os ativos da base e, consequentemente, projeta vendas de algumas peças.

O jogador estava em atividade no futebol belga e disputou 19 partidas na temporada. A última ocorreu no domingo (1º/3), quando marcou um gol na despedida contra o Eupen. Com 18 atuações como titular, a promessa registrou duas assistências e um gol no período e chamou atenção.

A comissão técnica entende que Huguinho pode evoluir ainda mais sob o comando de Martín Anselmi. O treinador valoriza jogadores com boa leitura tática e dinâmica no meio-campo, características que o jovem demonstrou na Bélgica.

Por fim, Huguinho estará à disposição da Seleção sub-20 entre os dias 23 e 31 de março. O primeiro jogo contra o Paraguai é no dia 28, em São José dos Campos. A segunda partida é no dia 31, no Canindé.

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