Grande atuação pelo Vasco faz Andrés ganhar destaque em dribles no Brasileirão

O Vasco reagiu no Campeonato Brasileiro e conquistou sua primeira vitória, com direito à virada por 2 a 1 sobre o Palmeiras. O atacante Andrés Gómez foi novamente protagonista por seu desempenho individual. Inclusive, o colombiano notabilizou-se pelos dribles certos no torneio, que o permitiram alcançar uma marca expressiva.

Afinal, o camisa 11 do Cruz-Maltino teve atuação de gala. Ele acertou cinco dribles de dez possíveis e assumiu a liderança com mais movimentos corretos no fundamento. Segundo levantamento do site de estatísticas “Sofascore”, nas cinco rodadas do Campeonato Brasileiro, Andrés Gómez já converteu 21 dribles, cinco a mais que Mosquera, do Bragantino, segundo colocado no quesito.

O atacante colombiano também foi o líder em ações com bola no jogo, com 82, de acordo com o “Sofascore”. O camisa 11 do Gigante da Colina também foi responsável por dois desarmes, cinco ações defensivas e sofreu seis faltas na partida. Além disso, o jogador também se destaca pela distribuição de assistências, com dez passes para gols em 35 partidas durante a sua passagem pelo clube de São Januário.

Andrés Gómez é o principal jogador do Vasco em 2026. Na verdade, ele assumiu esse posto desde os momentos decisivos na reta final da última temporada. Mais especificamente na reta final da Copa do Brasil, com seu rendimento nos duelos contra o Fluminense e Corinthians, pelas semifinais e os jogos da decisão, respectivamente.

Andrés supera desconfiança no Vasco

As performances em alto nível, aliás, convenceram o Cruz-Maltino a exercer a opção de compra antes do término do empréstimo. Com isso, o clube lhe adquiriu em definitivo em fevereiro. Assim, o Gigante da Colina desembolsou 4,5 milhões de euros (quase R$ 30 milhões na cotação atual).

O retorno para a América do Sul era um passo incerto para o jogador após se sobressair em seu país, transferir-se para os Estados Unidos e posteriormente para a Europa. Entretanto, a experiência no Velho Continente não correspondeu às expectativas, e ele teve desempenho discreto pelo Rennes, da França. Por esse motivo, a vinda para o Brasil causou incerteza para os vascaínos. Mesmo com o cenário de interrogação, a volta para o continente mostrou-se um movimento correto, já que Andrés teve êxito em sua principal meta: o retorno para a seleção da Colômbia.