Jornalista defende Fábio na Copa e questiona convocações de goleiros fora do auge

O protagonismo recente de Fábio no vice-campeonato do Fluminense no Campeonato Carioca 2026 reacendeu um debate comum no futebol nacional: o espaço do goleiro na Seleção Brasileira. Na programação da CazéTV desta sexta-feira (13), o jornalista Lucas Pedrosa afirmou que o jogador deveria entrar na discussão sobre convocação para a Copa do Mundo.

Pedrosa citou outros nomes da posição constantemente convocados para sustentar seu argumento. Embora seja entusiasta do goleiro na lista final de Carlo Ancelotti, reiterou que o titular, em sua opinião, ainda é o Alisson, do Liverpool.

“O Bento é convocado, Hugo Souza é convocado, o Ederson, que já não vive a sua melhor fase há muito tempo, é convocado. Por que o Fábio nunca entra nessa conversa? Eu o convocaria para a Copa do Mundo. Até como segundo goleiro, talvez. O meu titular ainda é o Alisson”, e completou:

“Mas o Fábio tem uma capacidade de entregar experiência, nível técnico e é um cara extremamente campeão. Um trabalhador, de grupo, que vai inclusive dificultar dentro dos treinamentos, sendo um nível altíssimo”.

Defesa baseada no desempenho

O jornalista fez questão de esclarecer que a defesa pela convocação não se baseia em caráter simbólico, mas em seu desempenho. Para Pedrosa, o argumento se sustenta no que o goleiro vem apresentando atualmente em campo pelo Fluminense.

“Vou falar novamente! Não é por favor ou para poder coroar a carreira do Fábio, mas porque ele merece ir para a Copa. Ele é um goleiro extraordinário, o melhor do Brasil. Isso eu não tenha a mínima dúvida. Por que ele não está em nenhuma discussão em lista de Copa do Mundo? Eu não consigo entender isso”, concluiu.

Números de Fábio na temporada

Enquanto o assunto vira debate no extracampo, o goleiro se mantém focado na sequência de jogos da temporada. O arqueiro já soma 1.170 minutos jogados em 13 partidas no ano. Nesse recorte, ele acumula seis partidas sem ser vazado e nove gols sofridos.

Seu próximo desafio com o clube, caso se mantenha apto, acontece neste domingo (15), às 16h, no Maracanã. O Fluminense, terceiro colocado, recebe o Athletico, oitavo lugar, em duelo válido pela sexta rodada do Brasileirão.

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