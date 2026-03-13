Cruzeiro x Atlético (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro e Atlético entram em campo neste sábado (14) pela terceira rodada do Brasileirão Feminino. O clássico mineiro será disputado às 16h (de Brasília), na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. O Cruzeiro chega embalado por bons resultados nas primeiras rodadas, enquanto o Atlético ainda busca sua primeira vitória no retorno à elite.

Onde assistir?

A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil, em sinal aberto.

Como chega o Cruzeiro?

Atual vice-campeão nacional, o Cruzeiro começou a temporada mostrando consistência. A equipe, nesse sentido, soma quatro pontos nas duas primeiras rodadas e aparece entre os primeiros colocados da tabela. Na estreia, a Raposa venceu o Bahia por 2 a 0. Em sequência, do mesmo modo, time mineiro empatou por 1 a 1 com o Santos.

Com esse desempenho, o Cruzeiro ocupa atualmente a quarta posição na classificação. O clássico diante do Atlético aparece como uma chance para seguir somando pontos e se manter na parte de cima da tabela. Em histórico de confrontos, o Cruzeiro ganhou todos os quatro jogos sobre o rival.

Como chega o Atlético?

O Atlético, por outro lado, vive um começo diferente do Cruzeiro. Em seu retorno à primeira divisão do futebol feminino nacional, a equipe ainda não conseguiu vencer ou marcar gols no torneio.

Em sua estreia, o time perdeu para o Corinthians por 1 a 0. Já na segunda rodada, o Atlético empatou sem gols com o Juventude. Por isso, com apenas um ponto conquistado, o Galo ocupa a 15ª colocação. Assim, o clássico contra o mineiro é de suma importância para tentar reagir na competição e buscar a primeira vitória da temporada.

CRUZEIRO x ATLÉTICO

Brasileirão Feminino A1 – 3ª Rodada

Local: Arena do Jacaré, Sete Lagoas-MG

Data e horário: 14/03/2026, às 16h (horário de Brasília)

CRUZEIRO: Camila Rodrigues; Tainara, Isabela, Paloma Maciel; Gisseli, Vanessa, Ana Flávia, Gaby Soares; Leticia Ferreira, Byanca Brasil e Milena. Técnico: Jonas Urias

ATLÉTICO: Maike; Bárbara Santos, Giovanna Barraca, Hingredy, Diovanna; Larissa Danielle, Amália, Kaiuska, Laura Pereira, Maria Pimenta; e Anny Marabá. Técnica: Fabiana Guedes

Árbitra: Daiane Muniz (SP)

Assistentes: Erica Mara da Silva Lopes e Caroline Costa Silva (MG)

Quarto Árbitro: Francielly Fernanda Lima de Castro (MG)

Onde assistir: TV Brasil (sinal aberto)

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