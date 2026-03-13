Grêmio x Fluminense (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Em fase diferentes, Grêmio e Fluminense fazem duelo neste sábado (14/3), às 18h, no Francisco Novelletto, em Porto Alegre, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. As gaúchas ainda não venceram na temporada, enquanto as cariocas buscam manter a invencibilidade.

Os clubes se enfrentaram poucas vezes em toda a história, apenas quatro duelo. O Grêmio, aliás, venceu três duelos e houve um empate. Dessa forma, as Mosqueteiras chegam para o confronto invictas contra as Guerreiras Tricolores.

Onde assistir

A partida entre Grêmio e Fluminense, pela terceira rodada do Brasileirão Feminino, portanto, terá a transmissão do NSports e Sportv.

Como chegam as equipes

As anfitriães fizeram dois jogos no ano e não obtiveram sucesso. Diante de Santos e Palmeiras, as gurias perderam e ocupam a 16ª colocação, sem nenhum ponto. Bahia e América-MG também não pontuaram na competição. Para tentar a recuperação, a equipe, assim, conta com o retorno de atletas que estavam defendendo suas seleções durante a Data Fifa. Camila Arrieta, Rodríguez e Kika Moreno participaram de amistosos internacionais, enquanto Montoya disputou a SheBelieves Cup. A expectativa é de que todas estejam à disposição.

Do outro lado, o Fluminense chega embalado após conquistar a Copa Rio Feminina sobre o Flamengo por 2 a 0, no Estádio Marcelo Vieira. Os gols da decisão foram marcados por Kamilla e Carioca, garantindo a taça de forma invicta para as Guerreiras. Com isso, o Tricolor carioca tenta manter o bom momento na competição nacional. Além disso, as tricolores cariocas ainda não perderam na temporada, com cinco vitórias e um empate.

Arbitragem

Por fim, a experiente Edina Alves Batista (SP) estará no comando do jogo. Luciane Rodrigues dos Santos e Estefani Adriati Estrela da Rosa serão as assistentes da árbitra. Ambas são do Rio Grande do Sul.

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