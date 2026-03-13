John Kennedy marca o primeiro gol pelo Fluminense após assumir novo número

O Fluminense dominou as ações no Estádio do Mangueirão e superou o Remo pelo placar de 2 a 0 na última quinta-feira (12). Logo de início, a equipe carioca impôs um ritmo acelerado que resultou não apenas na vitória, mas também no fim de um jejum incômodo para um de seus principais nomes.

Nesse sentido, o confronto marcou a redenção de John Kennedy, que finalmente reencontrou o caminho das redes após amargar sete partidas consecutivas sem marcar. A última vez que o atacante havia celebrado um gol ocorreu no dia 5 de fevereiro, durante o embate contra o Bahia. Desde então, o jogador enfrentava uma seca que coincidiu curiosamente com uma mudança simbólica em sua trajetória no clube.

Embora tenha iniciado a temporada com o número 99, já que Everaldo detinha a numeração clássica, Kennedy reassumiu a camisa 9 no dia 8 de fevereiro, contra o Maricá. No entanto, o peso do novo número parecia ter travado o seu desempenho, pois ele ainda não havia participado diretamente de nenhum gol desde a troca.

Números em 2026 pelo Fluminense

Apesar desse período de instabilidade, ele ostentava números expressivos no começo do ano, quando acumulou quatro gols e três assistências em apenas sete jogos. Essa eficiência inicial justifica a confiança da torcida e da diretoria. Eles viram o atleta retornar ao Brasil após passagens pelo clube em 2023 e 2024, antes de sua breve transferência para o Pachuca, do México.

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Com o tento anotado em Belém, o centroavante agora espera retomar o protagonismo e a regularidade que o consagraram antes da ida ao futebol estrangeiro. Com a vitória sobre o Remo, o Tricolor chega aos dez pontos e entrou no G4 do Campeonato Brasileiro. O próximo duelo será contra o Athletico-PR no domingo (15), às 16h (de Brasília), no Maracanã.

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