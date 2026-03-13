Internacional x RB Bragantino (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

O Internacional e o RB Bragantino entram em campo neste sábado (14), às 15h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Série A1. O confronto será disputado no SESC Protásio Alves, em Porto Alegre. Desse modo, apenas pelo saldo de gols, as equipes fazem um duelo importante para tentar se firmar na parte superior da tabela.
No histórico recente do campeonato, o Internacional leva vantagem. Em três encontros pelo torneio, as Gurias Coloradas venceram dois, ambos disputados no Rio Grande do Sul. No entanto, o duelo mais recente terminou com vitória das paulistas por 3 a 0, resultado conquistado em São Paulo, na edição de 2025.
Onde assistir?
O jogo terá transmissão ao vivo pelo canal da CBF TV no YouTube.
Como chega o Internacional?
O Internacional ocupa atualmente a oitava posição na tabela e conquistou sua primeira vitória na rodada passada. Fora de casa, a equipe superou o América-MG e somou três pontos importantes na competição.
Na estreia como mandante, porém, o time gaúcho acabou derrotado pelo São Paulo. Na ocasião, o Colorado chegou a abrir o placar, mas sofreu a virada. Agora, o grupo comandado por Mauricio Salgado busca aproveitar o fator casa para embalar no campeonato e se aproximar das primeiras colocações.
Como chega o RB Bragantino?
O Red Bull Bragantino, por outro lado, aparece logo atrás na classificação, na nona posição, também com três pontos conquistados. A equipe começou o torneio com vitória sobre a Ferroviária, mostrando força ofensiva na estreia.
Na segunda rodada, entretanto, o time paulista foi superado pelo Flamengo por 4 a 2, em uma partida movimentada no Rio de Janeiro. Com estilo de jogo ofensivo, o elenco comandado por Humberto Simão tenta corrigir os erros defensivos apresentados na rodada anterior para surpreender o Internacional fora de casa.
INTERNACIONAL x RB Bragantino
Brasileirão Feminino Série A1 – 3ª rodada
Local: SESC Protásio Alves, Porto Alegre (RS)
Data e horário: 14/03/2026, às 15h (horário de Brasília)
INTERNACIONAL: Gabi Barbieri, Débora, Paulinha, Eskerdinha, Sorriso, Júlia Bianchi, Lelê, Jordana, Valéria Cantuário, Darlene Reguera e Sole Jaimes. Técnico: Mauricio Salgado.
RB BRAGANTINO: Letícia Rodrigues, Tamires, Catarina, Ilana Mendonça, Laura Valverde, Rafa Mineira, Duda Rodrigues, Camila Ambrózio, Marzia, Lurdinha e Miriã Santos. Técnico: Humberto Simão.
Árbitra: Cassia Franca de Souza (DF);
Assistentes: Jeissyevan Freitag Goncalves e Ariela Duarte da Silveira (RS);
Quarta Árbitra: Bruna de Miranda Martins (RS).
Onde assistir: CBF TV
