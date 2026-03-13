De olho em clássico, Corinthians ganha reforço caseiro para Dorival

A derrota para o Coritiba, na última quarta-feira, na Neo Química Arena, já é página virada para o Corinthians. Nesta sexta-feira, o Timão já virou suas atenções para o clássico deste final de semana.

Fora de casa, o Corinthians terá o Santos pela frente, na Vila Belmiro, no próximo domingo, às 16h, e Dorival Junior deve ganhar um reforço caseiro para o clássico. De acordo com o portal ‘Meu Timão’, o meio-campista Matheus Pereira participou das atividades no CT Joaquim Grava e pode voltar a ser relacionado pelo treinador.

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Matheus Pereira está fora de combate há cerca de três semanas, quando se lesionou na partida diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada. O meio-campista teve uma lesão grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda e esteve entregue ao departamento médico desde então.

Dorival terá outros retornos

Além de Matheus Pereira, que participou ativamente das atividades desta sexta, Dorival também terá dois retornos importantes. Os atacantes Yuri Alberto e Kaio César também voltaram a treinar desde a última segunda, apesar de não terem sido relacionados para o jogo contra o Coritiba. Desse modo, devem estar liberados para entrar em campo no clássico de domingo.

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