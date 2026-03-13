Flamengo aponta “prejuízo grave” por ida de Gerson ao Cruzeiro

A ação movida pelo Flamengo contra a FMG Sports, empresa que empresaria o volante Gerson, hoje no Cruzeiro, segue no Rio de Janeiro. O Rubro-Negro, sentindo-se lesado pela saída do jogador ao Zenit (RUS), ainda em 2025, apontou na petição que a posterior ida do atleta para a Raposa causou “prejuízo grave” ao clube carioca.

Utilizando argumentos financeiros e institucionais, segundo informações obtidas pela “ESPN”, divulgadas nesta sexta-feira (13/3), o Flamengo pede, dessa forma, valores referentes à multa acerca dos direitos de imagem do jogador. Tais números estão na casa dos R$ 750 mil por mês, totalizando R$ 47,5 milhões. O valor se dá, assim, pelos 57 meses de contrato, encerrado quando Gerson foi para o Zenit.

“O Flamengo investiu cifras históricas, estruturou um projeto esportivo e mercadológico de longo prazo e associou sua marca à imagem de um atleta que, até então, se consolidava como ídolo de sua torcida; contudo, foi abruptamente privado de qualquer possibilidade de exploração desse ativo imaterial e, agora, vê-se na inusitada posição de assistir à utilização da mesma imagem — que, diga-se, foi construída, valorizada e projetada enquanto vestia o manto rubro-negro — por um rival direto”, diz o documento.

Na última quarta-feira (11/3), Gerson e seu pai, Marcão Silva, dono da FMG, receberam intimação por um oficial de Justiça. Foi quando ambos estiveram no Rio de Janeiro para o duelo exatamente entre Flamengo e Cruzeiro, no Maracanã, vencido pela equipe carioca.

Flamengo “deixou de usufruir da imagem” de Gerson

Em outra parte da petição, o Flamengo argumenta que deixou de utilizar a imagem do volante por conta de sua saída, em julho de 2025. Para piorar, o clube diz sofrer prejuízo adicional pelo fato de Gerson deixar o Zenit rumo a um rival direto no Brasil.

“O Flamengo não apenas deixou de usufruir da imagem de um atleta que simbolizava conquistas recentes e forte identificação com sua torcida, como passou a sofrer um prejuízo adicional e qualitativamente mais grave: a associação pública do atleta a uma instituição concorrente, que se beneficiará esportiva, comercial e simbolicamente de uma imagem que o Flamengo ajudou decisivamente a construir, sem ter colhido o retorno econômico correspondente pelo prazo pactuado e legitimamente esperado”, diz o clube.

Na ocasião, o Zenit pagou R$ 160 milhões (valor da multa rescisória) para contar com o volante brasileiro. Para poder deixar o Fla, Gerson precisou escrever uma carta de punho próprio, declarando uma rescisão unilateral do contrato. Agora, o jogador e seu pai apresentarão defesa no processo, que corre na 25ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro.