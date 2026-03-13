De olho na Seleção, Gabriel Jesus encara sua maior vítima da carreira na Premier League

Gabriel Jesus terá um adversário conhecido no próximo jogo do Arsenal na Premier League. Pela 30ª rodada da competição, o time londrino encara o Everton, que coincidentemente é a maior vítima da carreira do atacante brasileiro: em 14 jogos contra a equipe de Liverpool, foram oito gols marcados.

LEIA MAIS: Arsenal x Everton: onde assistir, escalações e arbitragem

Além disso, Jesus nunca perdeu para o Everton. Dos 14 jogos disputados, ele venceu 12 (sendo nove pelo Manchester City e três pelo Arsenal) e empatou duas vezes. O brasileiro também tem uma assistência contra o clube.

Os bons números contra o Everton surgiram principalmente enquanto atuava pelo Manchester City, que comprou o jogador no fim de 2016. Pelo Citizens, Gabriel Jesus acumulou números expressivos em seis temporadas: foram 95 gols marcados e 41 assistências distribuídas em 236 jogos.

Após 11 títulos em Manchester, o Arsenal comprou Gabriel Jesus em 2022 por 52 milhões de euros (aproximadamente R$ 289 milhões na época). Até aqui, o atacante disputou 116 jogos, com 31 gols e 18 assistências pelos Gunners.

O confronto deste sábado (13), marcado para às 14h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, pode ampliar os números da temporada de Gabriel Jesus, que ainda permanece na briga por vaga na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, em junho.

Gabriel Jesus está no radar da Seleção Brasileira

Ao mesmo tempo, entre os atacantes cotados para uma convocação, Gabriel Jesus é o que possui os melhores números com a camisa da Seleção Brasileira. Isto porque, em 64 jogos, ele contribuiu com 19 gols e 13 assistências. Uma das ocasiões em que foi às redes foi na final da Copa América de 2019, em que o Brasil venceu o Peru por 3 a 1. A última partida disputada pela Seleção foi contra a Argentina, no Maracanã, em novembro de 2023.

Em 2025, o atacante sofreu uma lesão de LCA no joelho esquerdo e ficou afastado dos gramados. Além disso, desde o retorno, em dezembro de 2025, o Jesus soma cinco gols e duas assistências, mantendo média de destaque ao participar de um gol a cada 96 minutos pelos Gunners.

Por fim, com os Gunners, Gabriel Jesus pode conquistar seu quinto título da Premier League. Atualmente, o Arsenal é o líder da competição com 67 pontos em 30 partidas. O time de Mikel Arteta é seguido pelo Manchester City, que tem 60 pontos em 29 jogos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.