Luiz Henrique admite ansiedade por convocação e mira Copa do Mundo

Revelado pelo Fluminense e destaque do Botafogo em 2024, o atacante Luiz Henrique vive um misto de ansiedade e esperança. Hoje, o jogador do Zenit aguarda a lista do técnico Carlo Ancelotti para os próximos amistosos da Seleção Brasileira em meio à proximidade da Copa do Mundo. Além disso, ele também sonha seguir no grupo para disputar a competição de seleções.

“Quando tiver a oportunidade de defender a camisa da Seleção, eu vou dar a minha vida dentro de campo. Quero desfrutar e representar bem o meu país. A ansiedade vai chegando, porque a convocação está perto e a Copa do Mundo também. Esse é o meu sonho e o sonho da minha família. Então quero sempre desfrutar quando vestir a camisa da Seleção, jogar bonito como o brasileiro gosta e ajudar para que a gente possa alcançar o nosso objetivo, que é ganhar a Copa do Mundo”, disse ao “ge”.

Carlo Ancelotti anunciará na próxima segunda-feira os convocados para defender a Seleção nos amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março. Diante disso, Luiz Henrique revelou como costuma acompanhar a convocação.

“Eu e minha esposa ficamos juntos aqui, na mesma tensão e na mesma ansiedade, esperando o Ancelotti falar o meu nome. Quando isso acontece, a gente começa a gritar, pular e já liga para a família, que está no Brasil. Aqui estamos só eu e ela. A gente faz uma oração e, quando sai o nome, comemoramos muito”, destacou.

Copa do Mundo

Luiz Henrique também comentou sobre a possibilidade de estar em uma Copa do Mundo. Presente em três convocações de Carlo Ancelotti, o atacante do Zenit pode entrar na lista para o Mundial.

“É uma possibilidade muito grande. Minha família fala o tempo todo que eu vou estar na Copa do Mundo, porque estou fazendo um trabalho muito bom aqui no Zenit. Quando vou para a seleção brasileira, estou sempre preparado para vestir essa camisa. Aqui no dia a dia, eu e minha esposa conversamos muito para que eu possa estar o mais concentrado possível”, disse antes de complementar.

“A Copa do Mundo é outra inspiração, é outra coisa. Quando você fala daquela taça, todo mundo quer estar na seleção brasileira e defender o país. Por isso, a cada dia venho dando o meu melhor aqui no Zenit para que, quando tiver a oportunidade de defender a Seleção, eu possa dar a minha vida dentro de campo. Quero desfrutar do momento e, se Deus quiser, ajudar o Brasil a conquistar esse troféu.

Elogios a Ancelotti

O jogador também foi questionado sobre Carlo Ancelotti. Ele destacou que o italiano e revelou que “parece um paizão” para os atletas.

“Ancelotti conversa com todos os jogadores. Ele chega, fala com todo mundo e isso é muito importante. Uma coisa boa nele também é que escuta bastante os jogadores. Em todas as vezes que estive lá, ele sempre quis saber de que forma a gente gosta de jogar, de qual lado a gente prefere atuar e qual é a melhor maneira dentro de campo. Isso é importante para nós, porque mostra que ele escuta os jogadores. Comigo, em específico, não tive uma conversa particular com ele, mas ele costuma falar com todo o grupo”, ressaltou.

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