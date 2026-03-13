Anselmi busca primeira vitória em clássico com Botafogo

Técnico do Botafogo, Martín Anselmi tem uma baita missão neste sábado (14) contra o Flamengo, às 20h30, no Nilton Santos, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico alvinegro busca sua primeira vitória em um clássico desde que assumiu o clube em 2026. Será o primeiro embate com um rival na competição nacional.

O técnico argentino já disputou com Fluminense e Vasco e Flamengo pelo Campeonato Carioca. O primeiro embate foi contra o Tricolor, que entrou com time misto e venceu por 1 a 0, no Nilton Santos. Na sequência, o treinador enfrentou o pressionado Vasco e optou por utilizar um time mesclado. A equipe caiu de rendimento na segunda etapa e perdeu por 2 a 0, em São Januário. Por fim, o Alvinegro perdeu por 2 a 1 para o Rubro-Negro, no Nilton Santos. Com o resultado, o time de Anselmi foi eliminado nas quartas de final do Cariocão.

No momento, o Botafogo de Martín Anselmi acumula oito derrotas em 17 jogos em 2026, sendo que em sete delas, o comandante era Anselmi. Durante os últimos meses, a equipe chegou a bater a marca de seis derrotas seguidas. Junto a isso, a equipe precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão.

O trabalho do técnico argentino tem sido marcado pela instabilidade. Curiosamente, o time parecia ter encontrado um respiro antes da eliminação na Libertadores. Afinal, vinha de uma invencibilidade de cinco jogos (três vitórias e dois empates). No entanto, a incapacidade de decidir o confronto mais importante do semestre em seus domínios trouxe à tona todos os questionamentos sobre a equipe.

Reforços podem mudar panorama

No entanto, Anselmi pode contar com uma ajuda essencial para tentar conquistar a primeira vitória em clássico. Afinal, Medina, Ferraresi e Júnior Santos devem entrar na relação e podem estrear sob comando do argentino. Edenílson, que só atuou no Estadual, também está à disposição para atuar pela primeira vez pelo Brasileirão.

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