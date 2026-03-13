São Paulo inicia preparação para o próximo jogo com o retorno de Enzo Díaz

O São Paulo voltou aos treinos nesta sexta-feira (13/3) e iniciou a preparação para o duelo contra o Red Bull Bragantino, no próximo domingo (15/3), às 20h30 (de Brasília), em Bragança Paulista, pela sexta rodada do Brasileirão. A atividade no CT da Barra Funda marcou o terceiro treinamento comandado pelo técnico Roger Machado desde que assumiu o comando da equipe.

A principal novidade do dia foi a presença de Enzo Díaz. O lateral havia sido preservado da vitória sobre a Chapecoense por conta de uma tendinopatia no adutor esquerdo. Contudo, participou normalmente das atividades ao lado dos companheiros.

Como é comum no dia seguinte às partidas, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na vitória contra a Chapecoense seguiram um cronograma de recuperação e permaneceram na parte interna do centro de treinamento. Enquanto isso, os demais atletas estiveram no gramado para participar das atividades conduzidas pela nova comissão técnica.

Roger Machado iniciou o trabalho com exercícios de fundamentos técnicos e posse de bola em campo reduzido, priorizando a rapidez na tomada de decisão. Em seguida, o treinador organizou uma atividade tática para simular diferentes cenários de jogo, tanto defensivos quanto ofensivos.

Durante o treinamento, Ryan Francisco participou da dinâmica de posse de bola, já que ainda passa por processo de transição física. Já Paulinho também foi ao gramado, mas realizou atividades separadas, focadas em corrida e condicionamento.

Para o confronto de domingo, uma formação provável do São Paulo conta com: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz (ou Wendell); Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilla; Lucas, Luciano e Calleri.

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