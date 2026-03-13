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Artilheiro do Corinthians, Yuri Alberto pode retornar contra sua maior vítima

Artilheiro do Corinthians, Yuri Alberto pode retornar contra sua maior vítima
Artilheiro do Corinthians, Yuri Alberto pode retornar contra sua maior vítima -

Após desperdiçar a chance de saltar para a vice-liderança do Brasileirão, o Corinthians não tem mais tempo para lamentar a derrota para o Coritiba. Neste domingo, na Vila Belmiro, o Timão visita o Santos e pode contar com o retorno do seu artilheiro Yuri Alberto. E a possível volta do atacante é uma notícia que deve ser comemorada duplamente pelos corinthianos.

Revelado pelo próprio Santos, Yuri Alberto tem com o time da baixada santista como principal vítima da carreira. Desse modo, ao longo de suas passagens pelo Internacional e pelo Corinthians, Yuri fez 13 partidas diante do Peixe e marcou oito vezes.

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Anteriormente, no jogo mais recente entre as equipes, pela primeira fase do Paulistão desta temporada, Yuri foi quem marcou o gol do Corinthians na partida que terminou empatada em 1 a 1. A fase recente do atacante diante do Peixe também é de chamar atenção, com cinco gols nos últimos cinco jogos.

A presença de Yuri Alberto no clássico, no entanto, ainda é cercada de dúvida. O atacante voltou a treinar no início desta semana após se recuperar de uma lesão de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda, depois de uma semana de recondicionamento físico. Existia até mesmo a expectativa de Yuri retornar na última partida, contra o Coritiba, mas o atacante foi poupado.

A lesão de Yuri Alberto aconteceu no dia 15 de fevereiro, na partida entre Corinthians e São Bernardo, pelo Paulistão. Desse modo, o atacante deixou o gramado em lágrimas e sendo carregado pelos companheiros de time. Desde então, o Timão tem sofrido para marcar gols. Tanto é que Yuri, mesmo sem jogar há um mês, segue como artilheiro do time na temporada com três gols marcados.

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