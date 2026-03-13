Artilheiro do Corinthians, Yuri Alberto pode retornar contra sua maior vítima

Após desperdiçar a chance de saltar para a vice-liderança do Brasileirão, o Corinthians não tem mais tempo para lamentar a derrota para o Coritiba. Neste domingo, na Vila Belmiro, o Timão visita o Santos e pode contar com o retorno do seu artilheiro Yuri Alberto. E a possível volta do atacante é uma notícia que deve ser comemorada duplamente pelos corinthianos.

Revelado pelo próprio Santos, Yuri Alberto tem com o time da baixada santista como principal vítima da carreira. Desse modo, ao longo de suas passagens pelo Internacional e pelo Corinthians, Yuri fez 13 partidas diante do Peixe e marcou oito vezes.

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Anteriormente, no jogo mais recente entre as equipes, pela primeira fase do Paulistão desta temporada, Yuri foi quem marcou o gol do Corinthians na partida que terminou empatada em 1 a 1. A fase recente do atacante diante do Peixe também é de chamar atenção, com cinco gols nos últimos cinco jogos.

A presença de Yuri Alberto no clássico, no entanto, ainda é cercada de dúvida. O atacante voltou a treinar no início desta semana após se recuperar de uma lesão de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda, depois de uma semana de recondicionamento físico. Existia até mesmo a expectativa de Yuri retornar na última partida, contra o Coritiba, mas o atacante foi poupado.

A lesão de Yuri Alberto aconteceu no dia 15 de fevereiro, na partida entre Corinthians e São Bernardo, pelo Paulistão. Desse modo, o atacante deixou o gramado em lágrimas e sendo carregado pelos companheiros de time. Desde então, o Timão tem sofrido para marcar gols. Tanto é que Yuri, mesmo sem jogar há um mês, segue como artilheiro do time na temporada com três gols marcados.

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