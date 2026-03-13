ASSINE JÁ!
Jogada10

Cuiabano entra em lista de defensores do Brasileirão após gol pelo Vasco

Cuiabano entra em lista de defensores do Brasileirão após gol pelo Vasco
Cuiabano entra em lista de defensores do Brasileirão após gol pelo Vasco -

O lateral-esquerdo Cuiabano teve nova oportunidade em atuar pelo Vasco, na surpreendente vitória, de virada, por 2 a 1 sobre o Palmeiras, e aproveitou a chance. Isso porque o reforço anotou o gol que assegurou o resultado positivo, na etapa complementar. Com a má fase que Lucas Piton vive e por corresponder após ter sido acionado, há a possibilidade em se iniciar uma disputa pela titularidade na posição. 

O primeiro gol pelo Gigante da Colina também foi emblemático para Cuiabano. Afinal, ele balançou as redes de adversários 11 vezes desde que começou a disputar a competição. Portanto, ele detém o posto de segundo defensor que mais gols fez no Campeonato Brasileiro desde a sua estreia. Vale relembrar que o defensor já atuou também por Grêmio e Botafogo, respectivamente, no futebol brasileiro. 

Renato Gaúcho colocou o camisa 66 em campo depois do intervalo pelo desempenho negativo de Lucas Piton. Afinal, o companheiro de posição foi autor de uma falha, que culminou no gol do Palmeiras, na reta final do primeiro tempo. Com os erros, na saída para o intervalo, a torcida protestou pela presença do camisa 6 no time.  

Os jogadores se solidarizaram a situação de Lucas Piton e deixaram o gramado acompanhando o companheiro. Com menos de 30 minutos no gramado, Cuiabano ganhou como coroação ser o autor do gol do triunfo de virada. Além da instauração do contexto de alívio, mesmo que provisório.

Negociação e estreia pelo Vasco 

A negociação entre o clube de São Januário e Nottingham Forest, da Inglaterra, foi fechada por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra após vigência. Caso o Cruz-Maltino decida exercê-la, então o vínculo entre as partes se estenderá até dezembro de 2030. 

Para viabilizar o empréstimo — e liberação imediata — do lateral, a cúpula cruz-maltina acertou o pagamento de 1 milhão de euros (R$ 6,20 milhões) junto aos ingleses. A opção de compra, se efetivada, elevará a quantia para aproximadamente 10 milhões de euros (R$ 62 milhões), a depender de metas previstas em contrato. 

A expectativa do Cruz-Maltino era poder utilizar Cuiabano no duelo contra o Bahia, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, foi necessária cautela com o lateral-esquerdo porque ele precisou passar por um processo de recondicionamento físico. Portanto, ele apareceu entre os relacionados pela primeira vez e estreou pela equipe na derrota para o Santos, na Vila Belmiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas