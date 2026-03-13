Cuiabano entra em lista de defensores do Brasileirão após gol pelo Vasco

O lateral-esquerdo Cuiabano teve nova oportunidade em atuar pelo Vasco, na surpreendente vitória, de virada, por 2 a 1 sobre o Palmeiras, e aproveitou a chance. Isso porque o reforço anotou o gol que assegurou o resultado positivo, na etapa complementar. Com a má fase que Lucas Piton vive e por corresponder após ter sido acionado, há a possibilidade em se iniciar uma disputa pela titularidade na posição.

O primeiro gol pelo Gigante da Colina também foi emblemático para Cuiabano. Afinal, ele balançou as redes de adversários 11 vezes desde que começou a disputar a competição. Portanto, ele detém o posto de segundo defensor que mais gols fez no Campeonato Brasileiro desde a sua estreia. Vale relembrar que o defensor já atuou também por Grêmio e Botafogo, respectivamente, no futebol brasileiro.

Renato Gaúcho colocou o camisa 66 em campo depois do intervalo pelo desempenho negativo de Lucas Piton. Afinal, o companheiro de posição foi autor de uma falha, que culminou no gol do Palmeiras, na reta final do primeiro tempo. Com os erros, na saída para o intervalo, a torcida protestou pela presença do camisa 6 no time.

Os jogadores se solidarizaram a situação de Lucas Piton e deixaram o gramado acompanhando o companheiro. Com menos de 30 minutos no gramado, Cuiabano ganhou como coroação ser o autor do gol do triunfo de virada. Além da instauração do contexto de alívio, mesmo que provisório.

Negociação e estreia pelo Vasco

A negociação entre o clube de São Januário e Nottingham Forest, da Inglaterra, foi fechada por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra após vigência. Caso o Cruz-Maltino decida exercê-la, então o vínculo entre as partes se estenderá até dezembro de 2030.

Para viabilizar o empréstimo — e liberação imediata — do lateral, a cúpula cruz-maltina acertou o pagamento de 1 milhão de euros (R$ 6,20 milhões) junto aos ingleses. A opção de compra, se efetivada, elevará a quantia para aproximadamente 10 milhões de euros (R$ 62 milhões), a depender de metas previstas em contrato.

A expectativa do Cruz-Maltino era poder utilizar Cuiabano no duelo contra o Bahia, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, foi necessária cautela com o lateral-esquerdo porque ele precisou passar por um processo de recondicionamento físico. Portanto, ele apareceu entre os relacionados pela primeira vez e estreou pela equipe na derrota para o Santos, na Vila Belmiro.

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