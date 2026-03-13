Goleiro ex-Porto é detido após operação contra tráfico em Portugal

Iván Cardoso, goleiro com passagem pelo Porto, foi preso pela pela Polícia de Segurança Pública (PSP) de Portugal. A detenção do atleta ocorreu durante uma operação que investigava o tráfico de drogas, que ocorreu exatamente na cidade do Porto. A decisão culminou no recolhimento de diversas substâncias ilegais, armas e carros luxuosos.

A polícia promoveu a prisão do arqueiro ex-Porto, de 22 anos, e de outras outras 16 pessoas, que também são suspeitas de envolvimento em uma das principais organizações criminosas controladoras do tráfico, no bairro do Cerco, na zona oriental da cidade. De acordo com as autoridades e o inquérito, Iván é um dos participantes mais cruciais para o funcionamento da rede de tráfico.

No decorrer da operação, a polícia recolheu aproximadamente três quilos de heroína, meio quilo de cocaína, pouco haxixe e anfetaminas. Além disso, as autoridades também encontraram um quilo e meio de um produto usado para realizar o rastreio de drogas.

Detalhes do inquérito contra ex-goleiro do Porto

Inclusive, segundo as investigações, a principal responsabilidade da organização era comprar as drogas e fornecê-las a outros membros do grupo criminoso. Por sinal, os integrantes são quem realizam a venda dos entorpecentes nas ruas da região. A Divisão de Investigação Criminal da PSP começou em outubro do ano passado e expôs que a rede conservava um sistema de segurança próprio para evitar a descoberta de suas práticas ilegais.

De acordo com informações da polícia, o local continha vigias com armas prontos para responder com agressividade, caso houvesse qualquer movimento estranho nos arredores, até mesmo se houvesse a presença de autoridades. Iván Cardoso defendeu somente as categorias de base do Porto e chegou a atuar pelo time B antes de sair do Dragão em 2023.

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