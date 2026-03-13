Cineasta de Hollywood visita Neo Química Arena, mas assiste à derrota do Corinthians

O Corinthians recebeu uma visita ilustre na Neo Química Arena, na última quarta-feira (11): o famoso cineasta Spike Lee. Inclusive, ele acompanhou o confronto entre o Timão e o Coritiba, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O artista foi flagrado em um camarote do estádio, com uma camisa e boné da equipe paulista. No entanto, a sua presença não ajudou o time do Parque São Jorge, já que perdeu para o adversário paranaense por 2 a 0.

No decorrer da partida, Spike Lee teve a companhia do cantor Veigh, um dos rappers da nova geração na música nacional. Além disso, membros da marca “Jordan”, que tem conexão com a Nike e com um dos maiores jogadores de basquete da história, Michael Jordan.

Não há informações concretas a respeito da razão que levou Spike Lee a viajar ao Brasil. Entretanto, segundo especulações, os motivos foram compromissos ligados à marca “Jordan”. Recentemente, a empresa norte-americana promoveu o lançamento de uma peça publicitária para anunciar o segundo uniforme que a Seleção Brasileira utilizará durante a Copa do Mundo, daqui a alguns meses.

Uma outra alternativa envolve a entrega do título de cidadão honorário do estado do Rio de Janeiro a Spike Lee. O planejamento era que o cineasta recebesse a homenagem em outubro do ano passado. No caso, durante uma exibição em caráter especial de seu novo filme “Lutas de Classe”, no Festival do Rio. Apesar disso, foi necessário adiar, e o novo evento deve ser definido em parceria com a equipe do artista.

Revés do Corinthians oferece maior audiência do Brasileirão à Globo

A derrota do Corinthians para o Coritiba, na Neo Química Arena, levou a TV Globo ao maior índice de audiência do Brasileirão 2026 na Grande São Paulo. Transmitida entre 21h31 e 23h34, a partida registrou 19 pontos, com participação de 36% entre os televisores ligados, segundo dados da Kantar Ibope Media.

Trata-se de um desempenho 6% maior em relação à média da faixa horária nas quatro quartas-feiras anteriores. Aliás, a mesma porcentagem do crescimento no comparativo com a régua geral desta edição do Brasileirão na capital paulista.

Dentro de campo, o Coritiba surpreendeu e venceu o Corinthians por 2 a 0, com gols de Jacy e Ronier. O resultado levou o time paranaense à sétima colocação do Campeonato Brasileiro, somando os mesmos sete pontos do Alvinegro paulista, que figura agora em décimo lugar.

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