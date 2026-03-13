Ancelotti estará no Nilton Santos para Botafogo x Flamengo

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, estará presente no Nilton Santos neste sábado (14/3) para acompanhar a Botafogo x Flamengo, pelo Brasileirão. Com convocação na segunda-feira (16/3), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o comandante faz, junto do departamento de futebol da entidade, a última “ronda” pelo Brasil antes da lista, última antes da Copa do Mundo.
Assim, segundo informações do jornalista Venê Casagrande, em publicação nesta sexta-feira (13/3), o italiano estará no estádio do Botafogo para assistir ao clássico carioca, válido, assim, pela sexta rodada. O executivo geral Rodrigo Caetano, o coordenador Juan Santos e a analista de desempenho Simone Montanaro estarão presentes, portanto, ao lado do treinador.
Mais cedo na semana, na última terça (10/3), aliás, Ancelotti esteve em Mirassol para assistir ao duelo do time da casa contra o Santos, pelo Brasileirão. Tal prélio terminou em 2 a 2, com destaque para Gabi, atacante santista, que marcou duas vezes. Neymar, por sua vez, desfalcou o Peixe.
Jogadores de Botafogo e Flamengo na pré-lista
Vale lembrar que cinco jogadores de Flamengo e Botafogo estão na pré-lista enviada por Ancelotti e vazada (parte dela) na imprensa. Do Fla, Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira e Lucas Paquetá são os jogadores em questão. O lateral-direito Vitinho representa o Glorioso, que também vive expectativa pela convocação do volante Danilo. Outro que tentará impressionar Carlo Ancelotti será Pedro, atacante do Flamengo.
A lista diz respeito aos próximos amistosos da Seleção Brasileira, contra França e Croácia. Primeiro, a Canarinho encara os franceses, no dia 26 de março, em Orlando. Depois, dia 31, em Boston, é a vez da Amarelinha duelar contra os algozes da última Copa do Mundo, em 2022. A Seleção ainda fará outros jogos, mas já com a convocação final para o Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México.