Igor Campos diz que Funkbol ”não teve sua melhor versão” em estreia na Kings League

O Podpah Funkbol Clube não teve a estreia que esperava no segundo split da Kings League Brasil. A equipe empatou por 3 a 3 com o Dendele no tempo regulamentar, mas acabou derrotada nos shootouts na rodada de abertura da competição.

Após a partida, o goleiro Igor Campos, um dos líderes do elenco, falou com o J10, avaliou o desempenho do time e destacou que a equipe ficou abaixo do que costuma apresentar, apesar de ter buscado o empate durante o confronto.

“Para nós foi uma situação adversa. A gente sempre começa muito bem no escalonado. Já esperava que seria um jogo muito difícil, mas a gente achava que se a gente começasse o escalonado na frente, a gente conseguiria desempenhar com mais tranquilidade pro resultado da partida. Infelizmente, a gente saiu atrás, a gente conseguiu buscar, jogo muito difícil, uma equipe muito qualificada, mas, cara, a gente segue mantendo a cabeça erguida, não foi a nossa melhor versão, a gente falou muito isso no vestiário, a gente não conseguiu desempenhar a melhor versão de cada um. E mesmo assim a gente conseguiu empatar a partida e acabou perdendo nos shootouts. Porém, a gente segue de cabeça erguida e vamos em busca dos próximos jogos, desempenhar o nosso melhor e poder sair com a vitória.”

Para voltar a vencer na Kings League

Mesmo com o tropeço na estreia, Igor Campos afirmou que o grupo já identificou os principais erros cometidos na partida. Segundo o goleiro, o desempenho no escalonado precisa voltar ao nível apresentado na temporada passada.

“Os erros que a gente cometeu nesse jogo, a gente não, de maneira alguma, pode cometer no próximo jogo. O escalonado nosso, é uma parte do jogo que a gente tem muito forte. Sempre fazemos gol e tomamos pouco. Por isso que a maioria das vitórias foi pela missão do escalonado. Então é só ajeitar o que a gente errou, não cometer os próximos erros e manter de cabeça erguida.”

Com o resultado, o Podpah Funkbol Clube inicia o segundo split sem vitória e agora volta as atenções para a próxima rodada da Kings League Brasil, quando enfrenta a equipe do G3X.

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