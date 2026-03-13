Preto celebra vitória do Dendele e comenta confusão na Kings League: ”Perdemos a mão”

O Dendele começou o segundo split da Kings League Brasil com vitória. A equipe empatou em 3 a 3 com o Podpah Funkbol Clube no tempo normal e garantiu o triunfo nos shootouts, em uma das partidas mais movimentadas da rodada de abertura.

Após o confronto, o técnico Preto avaliou o desempenho da equipe e admitiu que o duelo foi mais sofrido do que ele esperava. Ainda assim, celebrou o resultado diante de um adversário considerado um dos mais fortes da competição.

“Alívio. Tinha pedido para não ser tão sofrido assim e foi. Mas agradeço a Deus sempre pelas vitórias, pelas bênçãos. Sabemos da nossa preparação da maneira que foi, sabíamos da grande equipe que ia enfrentar, que é o Funkbol, ainda mais com o reforço que eles trouxeram, mudando um pouquinho a dinâmica do jogo deles, colocando mais velocidade com o Juninho e propriamente com o Vini, onde o jogo foi totalmente estudado.”

Jogo equilibrado e decisão nos shootouts

O treinador também detalhou como a partida se desenrolou. O Dendele chegou a abrir vantagem, mas não conseguiu manter o placar. O equilíbrio persistiu até a definição nas cobranças individuais.

“Começamos bem ali, abrimos 2×0, não conseguimos manter o placar à frente na vantagem. As cartas hoje acabaram não encaixando para a gente, o pênalti do presidente não entrou. Momento de tensão, expulsão de cada lado, sobrou mais espaço, mas todo mundo se estudando. Fomos para o shootout muito bem no mental, bem confiantes que treinamos muito bem o shootout. Primeira vitória, sensacional. Começar com o pé direito e daqui para mais.”

Confiança para a sequência da Kings League

Para Preto, iniciar o campeonato com vitória traz tranquilidade ao grupo e facilita o trabalho ao longo da semana. O técnico também ressaltou o nível competitivo da liga no Brasil.

“É uma equipe que vai fazer grandes jogos, jogos duros para todo mundo, onde você começar com uma vitória, te dá aquela moral, te dá aquela confiança. A semana pós estreia, ela acaba sendo mais tranquila e mais fácil de trabalhar. Quando se perde, aos pouquinhos você vai ficando mais pressionado e começando a fazer conta.”

“Se você olhar hoje, temos 10 equipes sensacionais no Brasil. Para mim é a melhor com certeza, não tem dúvida. Até porque a seleção quem tem mais tem duas. E a gente entender que começar com o pé direito, contra essa equipe que é o Funkbol, para a gente é sensacional.”

Técnico comenta confusão após a partida

Além da análise do jogo, o treinador também falou sobre um princípio de confusão envolvendo o presidente do Dendele, Luqueta, e integrantes do Funkbol durante a partida.

“Ali deu para ver um pouquinho de longe, acho que rolou uma provocação. O meu presidente acabou perdendo um pouquinho a estribeira ali. E entender que às vezes eu tenho que ter um pouquinho do autocontrole. Perdemos um pouquinho da mão, peço desculpas a todos pelo acontecido. Mas a gente vai consertar isso aí, espero que não dê nada.”

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