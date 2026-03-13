Em alta! Veja números de Endrick e quais recordes o atacante já superou no Lyon

O atacante Endrick continua em boa fase no futebol francês. Emprestado pelo Real Madrid no início de 2026, o brasileiro precisou de menos de três meses para superar marcas pessoais, quebrar recordes e ser uma das figuras principais do Lyon nesta segunda metade da temporada.

Em 11 partidas pelo Lyon, Endrick, de 19 anos, marcou seis gols e deu quatro assistências. Ao todo, são dez participações diretas, tendo uma média de uma participação por gol a cada 88 minutos.

Segundo dados do “Sofascore”, entre todos os jogadores do Lyon desde a sua estreia pelo clube, Endrick lidera em gols (6) e assistências (4), sendo o jogador brasileiro sub-23 com mais participações em gols em 2026. O impacto imediato foi demonstrado logo em seu primeiro mês na França, quando o atacante conquistou o prêmio de melhor jogador do mês da Ligue 1.

No último compromisso do Lyon, contra o Celta de Vigo, na última quinta-feira (12), Endrick marcou seu primeiro gol na Europa League. Assim, com o feito, ele atingiu a marca de ter balançado as redes em todas as estreias de competições que disputou pelo clube, contabilizando a Ligue 1, Copa da França e a Europa League. Além disso, nos últimos oito jogos de mata-mata que iniciou como titular, o atacante participou diretamente de sete gols.

Compilado de recordes de Endrick

Desde que chegou a Europa, Endrick vem colecionando recordes em série. Pelo Real Madrid, ele se tornou o sul-americano mais jovem a marcar um gol na Champions League, aos 18 anos, um mês e 27 dias. Além disso, foi o estrangeiro mais jovem a marcar pelos Merengues no Campeonato Espanhol.

O atacante também foi o primeiro atleta merengue a fazer cinco gols em uma única edição de Copa do Rei desde Cristiano Ronaldo, em 2012/13, e o jogador mais jovem a estrear vestindo a mística camisa 9 do clube espanhol.

Nesta temporada, logo ao chegar à equipe francesa por empréstimo, sem sequer entrar em campo, Endrick quebrou o recorde de visualizações no Instagram oficial do Lyon com vídeo de anúncio do seu empréstimo. Já em campo, em sua segunda partida na Ligue 1, ele superou uma marca que pertencia a Ronaldo Fenômeno. Assim, tornou-se o brasileiro mais jovem a marcar três gols em um mesmo jogo no futebol europeu.

Só nos dois primeiros jogos que fez pelo Lyon, Endrick já superou a minutagem inteira que tinha no Real Madrid.

O Lyon volta a campo neste domingo (15), contra o Le Havre, às 13h15 (horário de Brasília). O confronto marca a última partida do atacante antes da convocação de Carlo Ancelotti, que será na segunda-feira (16). O jogador está na pré-lista da seleção brasileira para a Data Fifa de março.

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