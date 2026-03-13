Bidu se desculpa com torcedores do Corinthians por declaração após derrota

As torcidas organizadas do Corinthians estiveram no CT Joaquim Grava, na manhã desta sexta-feira (13/3), para conversar com o elenco e a comissão técnica por conta da sequência de maus resultados. Em nota divulgada, as organizadas informaram que conversaram diretamente com Matheus Bidu por causa da declaração após derrota para o Coritiba, pelo Brasileirão. Além disso, ressaltaram que ele pediu desculpa aos torcedores.

Na ocasião, Matheus Bidu disse, em entrevista na zona mista da Neo Química Arena, que os torcedores não poderiam se esquecer dos títulos e da consistência do time comandado por Dorival Júnior.

“Futebol é assim, né. Nem sempre quando o resultado é positivo… A torcida tem o direito de criticar, eles pagam o ingresso. Mas também é não esquecer o que a gente fez durante esses oito meses. Entregamos dois títulos. A equipe vinha consistente”, disse Bidu depois do jogo contra o Coritiba.

Além do lateral-esquerdo, o meia Rodrigo Garro e o atacante Memphis Depay também reconheceram o baixo rendimento individual. Por motivos pessoais, o técnico Dorival Júnior não participou da reunião. No entanto, o presidente Osmar Stabile e o executivo Marcelo Paz estavam presentes na conversa.

A sequência recente aumentou a pressão sobre o elenco. Com sete pontos, o Corinthians caiu para a décima posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Além disso, o time acumula quatro partidas sem vitória e também acabou sendo eliminado do Novorizontino no Campeonato Paulista, resultado que ampliou o clima de cobrança por parte da torcida.

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