Botafogo x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo x Flamengo, neste sábado (14), às 20h30, no Estádio Nilton Santos, marca o encontro entre os dois últimos campeões nacionais e continentais. Mas o tempo é implacável e não permite descanso até mesmo aos vencedores. O clássico é válido pela rodada 6 do Campeonato Brasileiro e coloca frente a frente dois clubes em situações distintas. O Mengo, visitante, andou flanando por caminhos turvos ao perder a Recopa e a Supercopa do Brasil. Mas se recuperou ao faturar o Carioquinha e derrotar o Cruzeiro nesta semana. O Fogão trafega por zona cinzenta. Afinal, passou vergonha ao ser eliminado pelo Barcelona-EQU na fase preliminar da Libertadores e ainda não teve tempo de esboçar uma reação ou mostrar alguma resposta aos seus exigentes seguidores.

Onde assistir

O Prime Video (streaming) transmite, ao vivo, as emoções do cotejo entre alvinegros e rubro-negros.

Como chega o Botafogo?

Em crise e com muitos problemas! O principal deles no gol, pois Neto e Linck falham constantemente e são vilões dos últimos insucessos do Botafogo em Copas. Com isso, o terceiro reserva Raul ganha a sua chance para quebrar o galho enquanto o clube vai, no mercado interno, atrás de um outro keeper. O goleiro tem também a chance de provar à diretoria que merece sequência. No entanto, a torcida, machucada, acredita que é mais fácil nevar no Engenho de Dentro.

O técnico Martín Anselmi também deve promover outras mudanças. Com a chegada de Ferraresi, o técnico rosarino, enfim, conseguirá formar o trio de zaga com nomes de ofício. Ponte, então, roda. No meio de campo, Barrera, que não vem bem, cede a vaga a Cabral, deslocando Martins para a ponta.

Com dois jogos a menos e com três pontos, o Botafogo luta para sair da zona de rebaixamento.

Como chega o Flamengo?

Embalado! Mas com alguns desfalques importantes. Carrasco histórico do Mais Tradicional, o atacante Bruno Henrique segue se recuperando de pubalgia. Ele, assim, não constará entre os relacionados do técnico Leonardo Jardim para a visita ao Colosso do Subúrbio. De La Cruz, volante, é outra baixa do Mais Querido. Com dores articulares, o uruguaio não pode se arriscar no tapetinho da Versalhes Carioca. O espanhol Saúl também está no departamento médico, portanto, aumenta o número de baixas do Mengo.

Jardim deve manter Arrascaeta ao lado de Paquetá no meio de campo rubro-negro, dupla que agradou à Nação no último encontro do Mais Querido. Pedro, porém, segue como a principal esperança de gols para o time forasteiro. Contra o Cruzeiro, o Queixada cravou o dele na rede.

O Flamengo é o sexto lugar do Brasileirão, com sete pontos.

BOTAFOGO x FLAMENGO

Campeonato Brasileiro – Rodada 6

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 14/03/2026, às 20h30 (horário de Brasília)

BOTAFOGO: Raul; Ferraresi, Bastos e Barboza; Vitinho, Newton (Allan), Danilo e Telles; Montoro, Martins e Cabral. Técnico: Martín Anselmi.

FLAMENGO: Rossi; Royal, Ortiz, Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Cebolinha e Paquetá; Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Brígida Cirilo Ferreira (Fifa/AL)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (VAR Fifa/SC)

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