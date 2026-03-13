Felipe Melo se manifesta e apresenta provas contra obra em condomínio

Após ser acusado de gerar pânico em funcionários de uma obra no condomínio, o ex-jogador Felipe Melo se manifestou nas redes sociais. Dessa forma, o comentarista da Globo desabafou sobre as acusações e revelou o imbróglio em relação a construção, que ocorre desde 2024. De acordo com ele, há irregularidade e o caso já foi parar na Justiça.

“Quero deixar bem claro que venho sofrendo há dois anos com essa obra irregular, que ocorre no andar de baixo da unidade onde eu moro, no condomínio Riserva Golf. É um condomínio de alto padrão, e essa obra ocorre desde 2024. Isso causa um transtorno enorme na minha vida e na da minha família. Meu filho teve que sair de casa dois meses antes de se casar porque ele já não aguentava mais”, disse.

Felipe Melo revelou que já fez inúmeras reclamações sobre o barulho das obras, mas que o condomínio não tomou nenhuma atitude. Assim, ele ingressou com uma ação judicial, em agosto de 2025, e solicitou a paralisação da obra. O ex-jogador, aliás, ainda expôs provas que os ruídos ultrapassavam o limite previsto em lei, entre 55 e 65 decibéis. Nas provas, o sonômetro chegou a registrar mais de 80 dB.

“O juiz da 30ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro determinou a interrupção imediata da obra. Acontece que o proprietário passou a respeitar o comando judicial. E aí que foi o estopim total. Mas quero deixar bem claro que eu não ultrapassei nenhum limite e que a vítima somos eu e a minha família”, completou.

Entenda o caso envolvendo Felipe Melo

O ex-jogador Felipe Melo foi acusado nesta sexta-feira (13) de confrontar profissionais em uma obra no condomínio. Em vídeos publicado pelo portal “Metrópoles”, o comentarista aparece exaltado questionando o trabalho. Durante a gravação, um funcionário questiona ele ter derrubado uma tábua de madeira.

Ainda de acordo com o “Metrópoles”, a tensão não ficou restrita à discussão registrada no vídeo. Isso porque, depois do episódio, trabalhadores e moradores teriam ficado apreensivos com a situação. Uma fonte revelou ao site que a proprietária do apartamento demonstrou medo durante toda confusão.

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