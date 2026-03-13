Clássico entre Botafogo e Flamengo sofre atraso da arbitragem

Uma cena inusitada marcou o clássico entre Botafogo e Flamengo, nesta sexta-feira (13), no Nilton Santos, pela 3ª rodada do Brasileirão Feminino. Afinal, a equipe de arbitragem atrasou para chegar no estádio e, com isso, a partida começou com 20 minutos de atraso. Além disso, ainda houve uma mudança no trio, já que uma das assistentes não chegou na hora combinada.
“É uma falta de respeito com nós, mulheres. Falta de respeito com Flamengo e Botafogo. Nós chegamos duas horas antes da partida, porque sabemos que é uma sexta-feira, com chuva, no Rio de Janeiro. O mundo sabia que teria muito trânsito hoje, só a arbitragem, pelo jeito, que não. É preciso ressaltar essa falta de respeito com as equipes, que estavam aqui no horário”, disse a volante Djeni, do Flamengo.
Duas componentes da equipe de arbitragem não conseguiram chegar no horário no Nilton Santos: Juliana Martins, assistente 2, e Jennifer Alves Freitas, quarta árbitra. Dessa forma, elas foram substituídas por Beatriz Geraldini, que chegou com 10 minutos de jogo e assumiu a função de quarta árbitra, e Rodrigo Carvalhaes de Miranda — que assumiu o papel de assistente 2 no clássico.
“É uma falta de respeito. As duas equipes chegaram no horário e, quando estávamos perfiladas para entrar em campo, o delegado falou que a árbitra estava atrasada. Isso poderia ter sido avisado antes, até que para que tivéssemos mais calma na hora de aquecer e não ficar tanto tempo parada. Querendo ou não, nós perdemos a concentração”, afirmou a atacante Fernanda Tipa, do Botafogo.
