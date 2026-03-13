Vitória x Atlético-MG, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Vitória e Atlético se enfrentam neste sábado (14), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá às 18h30 (de Brasília) no Estádio Barradão, em Salvador, na Bahia, reunindo duas equipes que ainda buscam maior regularidade neste início de competição.

A Voz do Esporte inicia a transmissão, ao vivo, a partir de 17h. Diego Mazur narra, com o suporte de João Miguel Lotufo nos comentários e Vanderlei Lima nas reportagens.

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