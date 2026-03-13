Botafogo e Flamengo empatam pelo Brasileirão Feminino

Em jogo equilibrado, Botafogo e Flamengo empataram por 1 a 1, nesta sexta-feira (13), no Nilton Santos, pela 3ª rodada do Brasileirão. O clássico, que ficou marcado pelo atraso da equipe de arbitragem, começou após o horário previsto e teve quase de tudo. Exceto um vencedor. Afinal, as Alvinegras saíram na frente do placar com Rebeca, mas cederam o empate para as Rubro-Negras na etapa final, com Layza.

Com o resultado, o Botafogo chegou aos quatro pontos e, agora, soma uma vitória, um empate e uma derrota. Já o Flamengo, por sua vez, manteve a invencibilidade e agora tem sete pontos em nove disputados. Na próxima rodada, as Alvinegras enfrentam o Mixto, sábado (21), às 18h (de Brasília), fora de casa, enquanto as Rubro-Negras recebem o Cruzeiro, na sexta-feira (20), às 21h, em casa.

Botafogo sai na frente, mas cede empate ao Flamengo

Jogando em casa, o Botafogo começou melhor no clássico. Dessa forma, teve mais controle do jogo e construiu jogadas desde a defesa. Contudo, apesar do controle alvinegro, o Flamengo foi mais incisivo. Assim, as Rubro-Negras deram trabalho para a goleira Michelle, que fez três defesas difíceis e se tornou a grande personagem do primeiro tempo.

Apesar dos sustos, o Botafogo conseguiu criar boas situações. Afinal, a goleira Vivi Holzel também teve trabalho e não ficou muito atrás de Michelle, tendo feito pelo menos duas defesas difíceis. Entretanto, a camisa 1 do Flamengo não conseguiu evitar o gol de Rebeca, aos 41 minutos do primeiro tempo. No lance, o chute desviou em Núbia e saiu do alcance da goleira.

Já na etapa final, o Flamengo aumentou a pressão. Desde o início, a equipe rubro-negra encurralou o Botafogo no campo defensivo e correu atrás do empate. Contudo, faltava capricho na hora da finalização. Mais uma vez a goleira Michelle fez defesas seguras e apareceu de forma providencial para manter o Alvinegro na frente do placar.

Apesar da resistência, o Botafogo cedeu após a metade da etapa final. Assim, de tanto insistir, o Flamengo chegou ao empate, aos 35 minutos do segundo tempo. Após um cruzamento para a área, a goleira Michelle tentou afastar, mas a bola continuou viva. Laysa Costa, então, chutou, a bola desviou e sobrou com Layza Cavalcanti, que empatou o clássico.

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