Yuri Alberto diz que está fora de clássico e crava retorno na próxima semana contra a Chape

Yuri Alberto não estará disponível para o Corinthians no clássico contra o Santos, domingo (15), na Vila Belmiro. O atacante revelou, em entrevista nesta sexta-feira em São José dos Campos, que sua volta aos gramados deve acontecer apenas na próxima semana, diante da Chapecoense, em Chapecó.

“Já passei da fase de transição, estou no final dessa minha readaptação. Graças a Deus eu pude fazer um tratamento positivo e voltar sempre antes do tempo. A partir da semana que vem, já posso ser relacionado. Na quinta-feira, se não me engano, será contra a Chapecoense, em Chapecó”, declarou à TV Globo.

O camisa 9 não atua desde 15 de fevereiro, quando sofreu uma lesão de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda e deixou o campo emocionado. Apesar do afastamento, ele segue como artilheiro do time na temporada, com três gols em nove partidas.

“Estou trabalhando muito para voltar bem fisicamente. Sei que é um momento delicado para a equipe, precisamos uns dos outros. Preciso voltar muito bem, estou muito confiante para ajudar meus companheiros”, afirmou.

Para o duelo contra o Santos, Dorival Júnior poderá contar com o retorno de Kaio César. Já Matheus Pereira iniciou trabalhos com bola após se recuperar de um problema muscular, mas sua presença ainda é incerta.

Além de Yuri Alberto, o Timão terá outros desfalques: o goleiro Felipe Longo e o lateral Hugo, ambos lesionados, e o meia-atacante Jesse Lingard, que aguarda regularização documental para estrear.

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