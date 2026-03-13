Botafogo x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Botafogo x Flamengo, neste sábado (14), às 20h30, no Estádio Nilton Santos, marca o encontro entre os dois últimos campeões nacionais e continentais. Mas o tempo é implacável e não permite descanso até mesmo aos vencedores. O clássico é válido pela rodada 6 do Campeonato Brasileiro e coloca frente a frente dois clubes em situações distintas. O Mengo, visitante, andou flanando por caminhos turvos ao perder a Recopa e a Supercopa do Brasil. Mas se recuperou ao faturar o Carioquinha e derrotar o Cruzeiro nesta semana. O Fogão trafega por zona cinzenta. Afinal, passou vergonha ao ser eliminado pelo Barcelona-EQU na fase preliminar da Libertadores e ainda não teve tempo de esboçar uma reação ou mostrar alguma resposta aos seus exigentes seguidores.

A Voz do Esporte entendeu a magnitude deste prélio e escalou a força máxima para acompanhar o clássico, ao vivo, a partir de 19h. Christian Rafael já avisou em suas redes sociais que narra a peleja. O arguto Thiago Hugolini assegura os melhores comentários da noite, enquanto o intrépido Will Ferreira assume a bronca na reportagem do canal.

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