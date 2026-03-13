CBF detalha tabelas de competições regionais para a temporada 2026

Enfim, a CBF divulgou nesta sexta-feira (13) o cronograma detalhado para o início das principais competições regionais do país. A princípio, com novidades no formato e o debute da Copa Sul-Sudeste, o futebol brasileiro terá um calendário intenso a partir do dia 24 de março. Além disso, todos os torneios oferecem um atrativo financeiro e esportivo pesado, visto que o campeão carimba o passaporte diretamente para a terceira fase da Copa do Brasil de 2027.

CBF amplia número de participantes na Copa do Nordeste 2026

Com o fim de se consolidar ainda mais no coração do brasileiro, a “Lampions League” chega à sua 23ª edição com um formato expandido. Antes de mais nada, é preciso destacar que agora são 20 clubes na disputa, contra 16 do ano anterior. Assim sendo, a bola rola oficialmente no dia 24 de março, com o duelo entre ASA e Piauí em Arapiraca.

Além disso, a fase de grupos organizada pela CBF promete clássicos como o Choque-Rei cearense entre Ceará e Fortaleza, agendado para o dia 7 de abril. Ao mesmo tempo que os clubes, separados em quatro chaves de cinco equipes, irão buscar o título regional com transmissões divididas entre SBT, SportyNet, Canal do Benja/TMC e Xsports.

Rod. Data Hora Jogo Estádio Transm. 1ª 24/03 (ter) 19:30 ASA x Piauí Coaracy Fonseca Xsports 1ª 24/03 (ter) 19:00 Imperatriz x Retrô Frei Epifânio Benja/TMC 1ª 24/03 (ter) 21:30 Sport x Jacuipense Ilha do Retiro SBT/SportyNet 1ª 24/03 (ter) 21:30 Ferroviário x Fortaleza Pres. Vargas SBT 1ª 25/03 (qua) 19:30 Vitória x Botafogo-PB Barradão SportyNet 1ª 25/03 (qua) 19:30 Itabaiana x CRB Etelvino Mendonça – 1ª 25/03 (qua) 19:30 Fluminense-PI x Juazeirense Lindolfo Monteiro – 1ª 25/03 (qua) 19:00 América-RN x Maranhão Arena das Dunas Benja/TMC 1ª 25/03 (qua) 19:00 Ceará x ABC Arena Castelão SportyNet 1ª 26/03 (qui) 19:00 Sousa x Confiança Marizão Benja/TMC 2ª 28/03 (sáb) 17:00 CRB x Vitória Rei Pelé SBT/SportyNet 2ª 28/03 (sáb) 17:00 Retrô x Ceará Arena Pernambuco SBT 2ª 28/03 (sáb) 17:00 Maranhão x Ferroviário Castelão Benja/TMC 2ª 28/03 (sáb) 19:00 Fortaleza x Imperatriz Arena Castelão SportyNet 2ª 29/03 (dom) 16:00 Juazeirense x Itabaiana Adauto Moraes – 2ª 29/03 (dom) 17:00 Confiança x Fluminense-PI Batistão – 2ª 29/03 (dom) 17:00 Piauí x Sousa Albertão – 2ª 29/03 (dom) 17:00 ABC x Sport Frasqueirão SportyNet 2ª 29/03 (dom) 18:30 Botafogo-PB x ASA Almeidão Benja/TMC 2ª 30/03 (seg) 18:30 Jacuipense x América-RN Pituaçu Benja/TMC 3ª 07/04 (ter) 19:00 América-RN x ABC Arena das Dunas Benja/TMC 3ª 07/04 (ter) 21:30 Ceará x Fortaleza Arena Castelão SBT/SportyNet 3ª 08/04 (qua) 19:00 Sousa x Botafogo-PB Marizão Benja/TMC 3ª 08/04 (qua) 19:00 Vitória x Juazeirense Barradão SportyNet 3ª 08/04 (qua) 19:30 Fluminense-PI x Piauí Lindolfo Monteiro – 3ª 08/04 (qua) 19:30 Imperatriz x Maranhão Frei Epifânio – 3ª 08/04 (qua) 19:30 Ferroviário x Jacuipense Pres. Vargas – 3ª 08/04 (qua) 21:30 Sport x Retrô Ilha do Retiro SBT 3ª 09/04 (qui) 19:00 Itabaiana x Confiança Etelvino Mendonça Benja/TMC 3ª 09/04 (qui) 19:00 ASA x CRB Coaracy Fonseca SportyNet 4ª 14/04 (ter) 21:30 Ceará x Jacuipense Arena Castelão SBT 4ª 15/04 (qua) 19:00 Itabaiana x Botafogo-PB Etelvino Mendonça Benja/TMC 4ª 15/04 (qua) 19:00 Fluminense-PI x CRB Lindolfo Monteiro Benja/TMC 4ª 15/04 (qua) 19:00 Vitória x Piauí Barradão SportyNet 4ª 15/04 (qua) 19:30 ASA x Confiança Coaracy Fonseca – 4ª 15/04 (qua) 19:30 Sousa x Juazeirense Marizão – 4ª 15/04 (qua) 19:30 Ferroviário x Retrô Pres. Vargas – 4ª 15/04 (qua) 21:30 Sport x Maranhão Ilha do Retiro SBT/SportyNet 4ª 16/04 (qui) 19:00 Imperatriz x ABC Frei Epifânio Benja/TMC 4ª 16/04 (qui) 19:00 América-RN x Fortaleza Arena das Dunas SportyNet 5ª 29/04 (qua) – Juazeirense x ASA Adauto Moraes – 5ª 29/04 (qua) – CRB x Sousa Rei Pelé – 5ª 29/04 (qua) – Botafogo-PB x Fluminense-PI Almeidão – 5ª 29/04 (qua) – Confiança x Vitória Batistão – 5ª 29/04 (qua) – Piauí x Itabaiana Albertão – 5ª 29/04 (qua) – Fortaleza x Sport Arena Castelão – 5ª 29/04 (qua) – Retrô x América-RN Arena Pernambuco – 5ª 29/04 (qua) – ABC x Ferroviário Frasqueirão – 5ª 29/04 (qua) – Maranhão x Ceará Castelão – 5ª 29/04 (qua) – Jacuipense x Imperatriz Pituaçu – 2ª F 06/05 e 07/05 – Quartas de Final A definir – 3ª F 20/05 e 27/05 – Semifinais A definir – 4ª F 03/06 e 07/06 – Finais A definir –

Copa Verde terá maior edição da história com 24 clubes

Com 24 clubes das regiões Norte e Centro-Oeste, a Copa Verde foi dividida em dois blocos para as fases iniciais. De fato, a competição se mostra mais robusta, visto que o campeão de cada bloco decidirá o título em junho. O Paysandu estreia na Curuzu contra o Grêmio Sampaio, ao passo que o Remo viaja até Porto Velho para enfrentar o time da casa.

A saber, o Sportynet e o Canal do Benja são os detentores dos direitos de transmissão da competição.

Rod. Data Hora Jogo Estádio Transm. 1ª 24/03 (ter) 20:30 Paysandu x Grêmio Sampaio Curuzu Benja 1ª 24/03 (ter) 19:00 Rio Branco-ES x Vila Nova Kleber Andrade SportyNet 1ª 25/03 (qua) 20:00 Nacional x Trem Arena Amazônia – 1ª 25/03 (qua) 21:00 Independência x Guaporé Florestão – 1ª 25/03 (qua) 20:00 Monte Roraima x Águia de Marabá F. Vasconcelos – 1ª 26/03 (qui) 18:30 Galvez x Amazonas Florestão SportyNet 1ª 26/03 (qui) 20:30 Porto Velho x Remo A. Ferreira SportyNet 1ª 25/03 (qua) 19:30 Capital-DF x Primavera JK Paranoá – 1ª 25/03 (qua) 19:30 Araguaína x Operário-MS Mirandão – 1ª 25/03 (qua) 19:30 Porto Vitória x Gama Kleber Andrade – 1ª 25/03 (qua) 20:30 Cuiabá x Tocantinópolis Arena Pantanal Benja 1ª 26/03 (qui) 20:30 Atlético-GO x Anápolis A. Accioly Benja 2ª 28/03 (sáb) 20:30 Vila Nova x Operário-MS OBA SportyNet 2ª 28/03 (sáb) 19:30 Gama x Cuiabá Bezerrão Benja 2ª 29/03 (dom) 16:00 Trem x Grêmio Sampaio A. Antunes – 2ª 29/03 (dom) 18:00 Independência x Nacional Florestão – 2ª 30/03 (seg) 20:00 Guaporé x Paysandu Angelo Cassol SportyNet 2ª 29/03 (dom) 17:00 Remo x Monte Roraima Baenão Benja 2ª 29/03 (dom) 17:00 Porto Velho x Galvez A. Ferreira – 2ª 30/03 (seg) 21:00 Amazonas x Águia de Marabá Arena Amazônia Benja 2ª 29/03 (dom) 16:00 Capital-DF x Rio Branco-ES JK Paranoá – 2ª 29/03 (dom) 17:00 Primavera x Araguaína Cerradão – 2ª 29/03 (dom) 17:00 Porto Vitória x Atlético-GO Kleber Andrade SportyNet 2ª 29/03 (dom) 17:00 Anápolis x Tocantinópolis Jonas Duarte – Semifinal 06/05 – Semifinais de Bloco A definir – Final 20/05 e 27/05 – Finais Norte / Centro-Oeste A definir – GRANDE FINAL 03/06 e 07/06 – GRANDE FINAL COPA VERDE A definir –

CBF estreia Copa Sul-Sudeste com 12 clubes e foco em visibilidade

Por fim, a grande novidade da temporada é a Copa Sul-Sudeste. A princípio, criada pela CBF para preencher o calendário das regiões mais ao sul do país, a edição inaugural conta com 12 agremiações divididas em dois grupos.

Clubes tradicionais como América-MG, Juventude e Chapecoense participam do torneio, que terá todos os jogos exibidos pela Sportynet e Xsports.

A fase inicial define os semifinalistas que decidirão o título em jogos de ida e volta.

Rod. Data Hora Jogo Estádio Transm. 1ª 24/03 (ter) 19:00 Caxias x Operário-PR Centenário Xsports 1ª 21:15 21:15 Cianorte x Volta Redonda Willie Davids Xsports 1ª 25/03 (qua) 19:00 Sampaio Corrêa-RJ x Juventude Lourival Gomes SportyNet 1ª 25/03 (qua) 20:00 Tombense x Avaí Almeidão (MG) SportyNet 1ª 25/03 (qua) 21:30 Novorizontino x América-MG J. Ismael de Biasi SportyNet 1ª 25/03 (qua) 21:45 Chapecoense x São Bernardo Arena Condá Xsports 2ª 28/03 (sáb) 16:30 Operário-PR x Tombense Germano Krüger SportyNet 2ª 28/03 (sáb) 19:00 Volta Redonda x Chapecoense R. de Oliveira SportyNet 2ª 28/03 (sáb) 21:30 Juventude x Novorizontino Alfredo Jaconi Xsports 2ª 29/03 (dom) 18:15 Avaí x Cianorte Ressacada Xsports 2ª 29/03 (dom) 19:30 América-MG x Caxias Independência SportyNet 2ª 29/03 (dom) 20:30 São Bernardo x Sampaio Corrêa-RJ 1º de Maio Xsports 3ª 08/04 (qua) 19:00 Sampaio Corrêa-RJ x Volta Redonda Lourival Gomes Xsports 3ª 08/04 (qua) 19:00 Chapecoense x Avaí Arena Condá SportyNet 3ª 08/04 (qua) 21:15 Tombense x América-MG Almeidão (MG) Xsports 3ª 08/04 (qua) 21:30 Cianorte x Operário-PR Willie Davids SportyNet 3ª 09/04 (qui) 19:00 Caxias x Juventude Centenário Xsports 3ª 09/04 (qui) 20:00 Novorizontino x São Bernardo J. Ismael de Biasi SportyNet 6ª 06/05 (qua) – Rodada Decisiva Gr. A e B Vários – Semifinal 20/05 e 27/05 – Semifinais (Ida e Volta) A definir – Final 03/06 e 07/06 – Finais (Ida e Volta) A definir –

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