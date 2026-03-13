CBF detalha tabelas de competições regionais para a temporada 2026

Enfim, a CBF divulgou nesta sexta-feira (13) o cronograma detalhado para o início das principais competições regionais do país. A princípio, com novidades no formato e o debute da Copa Sul-Sudeste, o futebol brasileiro terá um calendário intenso a partir do dia 24 de março. Além disso, todos os torneios oferecem um atrativo financeiro e esportivo pesado, visto que o campeão carimba o passaporte diretamente para a terceira fase da Copa do Brasil de 2027.
CBF amplia número de participantes na Copa do Nordeste 2026
Com o fim de se consolidar ainda mais no coração do brasileiro, a “Lampions League” chega à sua 23ª edição com um formato expandido. Antes de mais nada, é preciso destacar que agora são 20 clubes na disputa, contra 16 do ano anterior. Assim sendo, a bola rola oficialmente no dia 24 de março, com o duelo entre ASA e Piauí em Arapiraca.
Além disso, a fase de grupos organizada pela CBF promete clássicos como o Choque-Rei cearense entre Ceará e Fortaleza, agendado para o dia 7 de abril. Ao mesmo tempo que os clubes, separados em quatro chaves de cinco equipes, irão buscar o título regional com transmissões divididas entre SBT, SportyNet, Canal do Benja/TMC e Xsports.
|Rod.
|Data
|Hora
|Jogo
|Estádio
|Transm.
|1ª
|24/03 (ter)
|19:30
|ASA x Piauí
|Coaracy Fonseca
|Xsports
|1ª
|24/03 (ter)
|19:00
|Imperatriz x Retrô
|Frei Epifânio
|Benja/TMC
|1ª
|24/03 (ter)
|21:30
|Sport x Jacuipense
|Ilha do Retiro
|SBT/SportyNet
|1ª
|24/03 (ter)
|21:30
|Ferroviário x Fortaleza
|Pres. Vargas
|SBT
|1ª
|25/03 (qua)
|19:30
|Vitória x Botafogo-PB
|Barradão
|SportyNet
|1ª
|25/03 (qua)
|19:30
|Itabaiana x CRB
|Etelvino Mendonça
|–
|1ª
|25/03 (qua)
|19:30
|Fluminense-PI x Juazeirense
|Lindolfo Monteiro
|–
|1ª
|25/03 (qua)
|19:00
|América-RN x Maranhão
|Arena das Dunas
|Benja/TMC
|1ª
|25/03 (qua)
|19:00
|Ceará x ABC
|Arena Castelão
|SportyNet
|1ª
|26/03 (qui)
|19:00
|Sousa x Confiança
|Marizão
|Benja/TMC
|2ª
|28/03 (sáb)
|17:00
|CRB x Vitória
|Rei Pelé
|SBT/SportyNet
|2ª
|28/03 (sáb)
|17:00
|Retrô x Ceará
|Arena Pernambuco
|SBT
|2ª
|28/03 (sáb)
|17:00
|Maranhão x Ferroviário
|Castelão
|Benja/TMC
|2ª
|28/03 (sáb)
|19:00
|Fortaleza x Imperatriz
|Arena Castelão
|SportyNet
|2ª
|29/03 (dom)
|16:00
|Juazeirense x Itabaiana
|Adauto Moraes
|–
|2ª
|29/03 (dom)
|17:00
|Confiança x Fluminense-PI
|Batistão
|–
|2ª
|29/03 (dom)
|17:00
|Piauí x Sousa
|Albertão
|–
|2ª
|29/03 (dom)
|17:00
|ABC x Sport
|Frasqueirão
|SportyNet
|2ª
|29/03 (dom)
|18:30
|Botafogo-PB x ASA
|Almeidão
|Benja/TMC
|2ª
|30/03 (seg)
|18:30
|Jacuipense x América-RN
|Pituaçu
|Benja/TMC
|3ª
|07/04 (ter)
|19:00
|América-RN x ABC
|Arena das Dunas
|Benja/TMC
|3ª
|07/04 (ter)
|21:30
|Ceará x Fortaleza
|Arena Castelão
|SBT/SportyNet
|3ª
|08/04 (qua)
|19:00
|Sousa x Botafogo-PB
|Marizão
|Benja/TMC
|3ª
|08/04 (qua)
|19:00
|Vitória x Juazeirense
|Barradão
|SportyNet
|3ª
|08/04 (qua)
|19:30
|Fluminense-PI x Piauí
|Lindolfo Monteiro
|–
|3ª
|08/04 (qua)
|19:30
|Imperatriz x Maranhão
|Frei Epifânio
|–
|3ª
|08/04 (qua)
|19:30
|Ferroviário x Jacuipense
|Pres. Vargas
|–
|3ª
|08/04 (qua)
|21:30
|Sport x Retrô
|Ilha do Retiro
|SBT
|3ª
|09/04 (qui)
|19:00
|Itabaiana x Confiança
|Etelvino Mendonça
|Benja/TMC
|3ª
|09/04 (qui)
|19:00
|ASA x CRB
|Coaracy Fonseca
|SportyNet
|4ª
|14/04 (ter)
|21:30
|Ceará x Jacuipense
|Arena Castelão
|SBT
|4ª
|15/04 (qua)
|19:00
|Itabaiana x Botafogo-PB
|Etelvino Mendonça
|Benja/TMC
|4ª
|15/04 (qua)
|19:00
|Fluminense-PI x CRB
|Lindolfo Monteiro
|Benja/TMC
|4ª
|15/04 (qua)
|19:00
|Vitória x Piauí
|Barradão
|SportyNet
|4ª
|15/04 (qua)
|19:30
|ASA x Confiança
|Coaracy Fonseca
|–
|4ª
|15/04 (qua)
|19:30
|Sousa x Juazeirense
|Marizão
|–
|4ª
|15/04 (qua)
|19:30
|Ferroviário x Retrô
|Pres. Vargas
|–
|4ª
|15/04 (qua)
|21:30
|Sport x Maranhão
|Ilha do Retiro
|SBT/SportyNet
|4ª
|16/04 (qui)
|19:00
|Imperatriz x ABC
|Frei Epifânio
|Benja/TMC
|4ª
|16/04 (qui)
|19:00
|América-RN x Fortaleza
|Arena das Dunas
|SportyNet
|5ª
|29/04 (qua)
|–
|Juazeirense x ASA
|Adauto Moraes
|–
|5ª
|29/04 (qua)
|–
|CRB x Sousa
|Rei Pelé
|–
|5ª
|29/04 (qua)
|–
|Botafogo-PB x Fluminense-PI
|Almeidão
|–
|5ª
|29/04 (qua)
|–
|Confiança x Vitória
|Batistão
|–
|5ª
|29/04 (qua)
|–
|Piauí x Itabaiana
|Albertão
|–
|5ª
|29/04 (qua)
|–
|Fortaleza x Sport
|Arena Castelão
|–
|5ª
|29/04 (qua)
|–
|Retrô x América-RN
|Arena Pernambuco
|–
|5ª
|29/04 (qua)
|–
|ABC x Ferroviário
|Frasqueirão
|–
|5ª
|29/04 (qua)
|–
|Maranhão x Ceará
|Castelão
|–
|5ª
|29/04 (qua)
|–
|Jacuipense x Imperatriz
|Pituaçu
|–
|2ª F
|06/05 e 07/05
|–
|Quartas de Final
|A definir
|–
|3ª F
|20/05 e 27/05
|–
|Semifinais
|A definir
|–
|4ª F
|03/06 e 07/06
|–
|Finais
|A definir
|–
Copa Verde terá maior edição da história com 24 clubes
Com 24 clubes das regiões Norte e Centro-Oeste, a Copa Verde foi dividida em dois blocos para as fases iniciais. De fato, a competição se mostra mais robusta, visto que o campeão de cada bloco decidirá o título em junho. O Paysandu estreia na Curuzu contra o Grêmio Sampaio, ao passo que o Remo viaja até Porto Velho para enfrentar o time da casa.
A saber, o Sportynet e o Canal do Benja são os detentores dos direitos de transmissão da competição.
|Rod.
|Data
|Hora
|Jogo
|Estádio
|Transm.
|1ª
|24/03 (ter)
|20:30
|Paysandu x Grêmio Sampaio
|Curuzu
|Benja
|1ª
|24/03 (ter)
|19:00
|Rio Branco-ES x Vila Nova
|Kleber Andrade
|SportyNet
|1ª
|25/03 (qua)
|20:00
|Nacional x Trem
|Arena Amazônia
|–
|1ª
|25/03 (qua)
|21:00
|Independência x Guaporé
|Florestão
|–
|1ª
|25/03 (qua)
|20:00
|Monte Roraima x Águia de Marabá
|F. Vasconcelos
|–
|1ª
|26/03 (qui)
|18:30
|Galvez x Amazonas
|Florestão
|SportyNet
|1ª
|26/03 (qui)
|20:30
|Porto Velho x Remo
|A. Ferreira
|SportyNet
|1ª
|25/03 (qua)
|19:30
|Capital-DF x Primavera
|JK Paranoá
|–
|1ª
|25/03 (qua)
|19:30
|Araguaína x Operário-MS
|Mirandão
|–
|1ª
|25/03 (qua)
|19:30
|Porto Vitória x Gama
|Kleber Andrade
|–
|1ª
|25/03 (qua)
|20:30
|Cuiabá x Tocantinópolis
|Arena Pantanal
|Benja
|1ª
|26/03 (qui)
|20:30
|Atlético-GO x Anápolis
|A. Accioly
|Benja
|2ª
|28/03 (sáb)
|20:30
|Vila Nova x Operário-MS
|OBA
|SportyNet
|2ª
|28/03 (sáb)
|19:30
|Gama x Cuiabá
|Bezerrão
|Benja
|2ª
|29/03 (dom)
|16:00
|Trem x Grêmio Sampaio
|A. Antunes
|–
|2ª
|29/03 (dom)
|18:00
|Independência x Nacional
|Florestão
|–
|2ª
|30/03 (seg)
|20:00
|Guaporé x Paysandu
|Angelo Cassol
|SportyNet
|2ª
|29/03 (dom)
|17:00
|Remo x Monte Roraima
|Baenão
|Benja
|2ª
|29/03 (dom)
|17:00
|Porto Velho x Galvez
|A. Ferreira
|–
|2ª
|30/03 (seg)
|21:00
|Amazonas x Águia de Marabá
|Arena Amazônia
|Benja
|2ª
|29/03 (dom)
|16:00
|Capital-DF x Rio Branco-ES
|JK Paranoá
|–
|2ª
|29/03 (dom)
|17:00
|Primavera x Araguaína
|Cerradão
|–
|2ª
|29/03 (dom)
|17:00
|Porto Vitória x Atlético-GO
|Kleber Andrade
|SportyNet
|2ª
|29/03 (dom)
|17:00
|Anápolis x Tocantinópolis
|Jonas Duarte
|–
|Semifinal
|06/05
|–
|Semifinais de Bloco
|A definir
|–
|Final
|20/05 e 27/05
|–
|Finais Norte / Centro-Oeste
|A definir
|–
|GRANDE FINAL
|03/06 e 07/06
|–
|GRANDE FINAL COPA VERDE
|A definir
|–
CBF estreia Copa Sul-Sudeste com 12 clubes e foco em visibilidade
Por fim, a grande novidade da temporada é a Copa Sul-Sudeste. A princípio, criada pela CBF para preencher o calendário das regiões mais ao sul do país, a edição inaugural conta com 12 agremiações divididas em dois grupos.
Clubes tradicionais como América-MG, Juventude e Chapecoense participam do torneio, que terá todos os jogos exibidos pela Sportynet e Xsports.
A fase inicial define os semifinalistas que decidirão o título em jogos de ida e volta.
|Rod.
|Data
|Hora
|Jogo
|Estádio
|Transm.
|1ª
|24/03 (ter)
|19:00
|Caxias x Operário-PR
|Centenário
|Xsports
|1ª
|21:15
|21:15
|Cianorte x Volta Redonda
|Willie Davids
|Xsports
|1ª
|25/03 (qua)
|19:00
|Sampaio Corrêa-RJ x Juventude
|Lourival Gomes
|SportyNet
|1ª
|25/03 (qua)
|20:00
|Tombense x Avaí
|Almeidão (MG)
|SportyNet
|1ª
|25/03 (qua)
|21:30
|Novorizontino x América-MG
|J. Ismael de Biasi
|SportyNet
|1ª
|25/03 (qua)
|21:45
|Chapecoense x São Bernardo
|Arena Condá
|Xsports
|2ª
|28/03 (sáb)
|16:30
|Operário-PR x Tombense
|Germano Krüger
|SportyNet
|2ª
|28/03 (sáb)
|19:00
|Volta Redonda x Chapecoense
|R. de Oliveira
|SportyNet
|2ª
|28/03 (sáb)
|21:30
|Juventude x Novorizontino
|Alfredo Jaconi
|Xsports
|2ª
|29/03 (dom)
|18:15
|Avaí x Cianorte
|Ressacada
|Xsports
|2ª
|29/03 (dom)
|19:30
|América-MG x Caxias
|Independência
|SportyNet
|2ª
|29/03 (dom)
|20:30
|São Bernardo x Sampaio Corrêa-RJ
|1º de Maio
|Xsports
|3ª
|08/04 (qua)
|19:00
|Sampaio Corrêa-RJ x Volta Redonda
|Lourival Gomes
|Xsports
|3ª
|08/04 (qua)
|19:00
|Chapecoense x Avaí
|Arena Condá
|SportyNet
|3ª
|08/04 (qua)
|21:15
|Tombense x América-MG
|Almeidão (MG)
|Xsports
|3ª
|08/04 (qua)
|21:30
|Cianorte x Operário-PR
|Willie Davids
|SportyNet
|3ª
|09/04 (qui)
|19:00
|Caxias x Juventude
|Centenário
|Xsports
|3ª
|09/04 (qui)
|20:00
|Novorizontino x São Bernardo
|J. Ismael de Biasi
|SportyNet
|6ª
|06/05 (qua)
|–
|Rodada Decisiva Gr. A e B
|Vários
|–
|Semifinal
|20/05 e 27/05
|–
|Semifinais (Ida e Volta)
|A definir
|–
|Final
|03/06 e 07/06
|–
|Finais (Ida e Volta)
|A definir
|–
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