Flamengo desperdiça pênalti, mas se garante na semifinal da Libertadores Sub-20 com empate

O Flamengo precisava apenas de um empate na última rodada da fase de grupos para se classificar às semifinais da Libertadores Sub-20. E conseguiu. Na noite desta sexta-feira (13), o time rubro-negro ficou no 0 a 0 com o Independiente Medellín no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito. Assim, avançou como o primeiro colocado do Grupo A.

Com o resultado, o time brasileiro a encerrou a primeira fase com sete pontos, após vitórias expressivas por 4 a 1 sobre Estudiantes de Mérida e Bolívar, respectivamente. O Rubro-negro passa a aguardar, portanto, a definição do segundo melhor colocado geral para conhecer seu adversário na semifinal.

O Flamengo busca o tricampeonato consecutivo da competição, já que venceu em 2024 e 2025, superando Boca Juniors e Palmeiras nas finais. O torneio, iniciado em 7 de março, vai até o dia 22. O Palmeiras também está classificado e enfrentará o Santiago Wanderers na outra semifinal.

O jogo

O time carioca teve a chance de abrir o placar ainda no primeiro tempo, mas desperdiçou um pênalti. Aos 33 minutos, Guilherme deslocou o goleiro, porém acertou a trave. Antes disso, o Medellín também reclamou de uma penalidade não marcada, em lance de mão dentro da área. Sem VAR na competição, o árbitro mandou seguir.

Na etapa final, o Flamengo reduziu o ritmo e passou a administrar o resultado. O adversário colombiano pouco ameaçava, mas ainda levou perigo em alguns momentos. Guilherme quase marcou em voleio dentro da área, e no fim o DIM acertou o travessão, obrigando o goleiro Léo Nannetti a salvar o placar nos instantes finais.

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