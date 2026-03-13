São Paulo faz história e é o primeiro a chegar a 400 vitórias no Brasileirão

O São Paulo escreveu mais um capítulo de glória em sua trajetória nacional na noite desta quinta (12). Ao derrotar a Chapecoense por 2 a 0 no Canindé, com gols de Luciano e Calleri, o clube atingiu a marca de 400 vitórias na era dos pontos corridos do Brasileirão (2003-2026). Além disso, o triunfo devolveu ao Tricolor a liderança da competição após quatro anos, somando agora 13 pontos ganhos na tabela.
Com efeito, a disputa pelo topo do ranking histórico segue acirrada, visto que o Flamengo aparece logo atrás com 399 vitórias. A saber, a rodada ainda contou com a vitória do Fluminense sobre o Remo no Mangueirão e o triunfo de virada do Vasco contra o Palmeiras. Dessa forma, o São Paulo inicia a era Roger Machado quebrando recordes e se consolidando como o time a ser batido nesta temporada.
São Paulo lidera ranking de vitórias no Brasileirão (Era dos Pontos Corridos: 2003-2026)
|Posição
|Clube
|Vitórias
|Jogos
|1º
|São Paulo
|400
|899
|2º
|Flamengo
|399
|898
|3º
|Palmeiras
|377
|815
|4º
|Internacional
|368
|861
|5º
|Corinthians
|358
|858
|6º
|Fluminense
|356
|899
|7º
|Santos
|353
|861
|8º
|Atlético-MG
|351
|860
|9º
|Grêmio
|343
|819
|10º
|Cruzeiro
|337
|785
|11º
|Athletico-PR
|322
|822
|12º
|Botafogo
|288
|775
|13º
|Vasco
|237
|709
|14º
|Goiás
|209
|590
|15º
|Coritiba
|191
|595
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