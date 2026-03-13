São Paulo faz história e é o primeiro a chegar a 400 vitórias no Brasileirão

O São Paulo escreveu mais um capítulo de glória em sua trajetória nacional na noite desta quinta (12). Ao derrotar a Chapecoense por 2 a 0 no Canindé, com gols de Luciano e Calleri, o clube atingiu a marca de 400 vitórias na era dos pontos corridos do Brasileirão (2003-2026). Além disso, o triunfo devolveu ao Tricolor a liderança da competição após quatro anos, somando agora 13 pontos ganhos na tabela.

Com efeito, a disputa pelo topo do ranking histórico segue acirrada, visto que o Flamengo aparece logo atrás com 399 vitórias. A saber, a rodada ainda contou com a vitória do Fluminense sobre o Remo no Mangueirão e o triunfo de virada do Vasco contra o Palmeiras. Dessa forma, o São Paulo inicia a era Roger Machado quebrando recordes e se consolidando como o time a ser batido nesta temporada.

São Paulo lidera ranking de vitórias no Brasileirão (Era dos Pontos Corridos: 2003-2026)

Posição Clube Vitórias Jogos 1º São Paulo 400 899 2º Flamengo 399 898 3º Palmeiras 377 815 4º Internacional 368 861 5º Corinthians 358 858 6º Fluminense 356 899 7º Santos 353 861 8º Atlético-MG 351 860 9º Grêmio 343 819 10º Cruzeiro 337 785 11º Athletico-PR 322 822 12º Botafogo 288 775 13º Vasco 237 709 14º Goiás 209 590 15º Coritiba 191 595

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.