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São Paulo faz história e é o primeiro a chegar a 400 vitórias no Brasileirão

São Paulo faz história e é o primeiro a chegar a 400 vitórias no Brasileirão
São Paulo faz história e é o primeiro a chegar a 400 vitórias no Brasileirão -

O São Paulo escreveu mais um capítulo de glória em sua trajetória nacional na noite desta quinta (12). Ao derrotar a Chapecoense por 2 a 0 no Canindé, com gols de Luciano e Calleri, o clube atingiu a marca de 400 vitórias na era dos pontos corridos do Brasileirão (2003-2026). Além disso, o triunfo devolveu ao Tricolor a liderança da competição após quatro anos, somando agora 13 pontos ganhos na tabela.

Com efeito, a disputa pelo topo do ranking histórico segue acirrada, visto que o Flamengo aparece logo atrás com 399 vitórias. A saber, a rodada ainda contou com a vitória do Fluminense sobre o Remo no Mangueirão e o triunfo de virada do Vasco contra o Palmeiras. Dessa forma, o São Paulo inicia a era Roger Machado quebrando recordes e se consolidando como o time a ser batido nesta temporada.

São Paulo lidera ranking de vitórias no Brasileirão (Era dos Pontos Corridos: 2003-2026)

Posição Clube Vitórias Jogos
São Paulo 400 899
Flamengo 399 898
Palmeiras 377 815
Internacional 368 861
Corinthians 358 858
Fluminense 356 899
Santos 353 861
Atlético-MG 351 860
Grêmio 343 819
10º Cruzeiro 337 785
11º Athletico-PR 322 822
12º Botafogo 288 775
13º Vasco 237 709
14º Goiás 209 590
15º Coritiba 191 595

 

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