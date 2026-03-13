Jardim deve fazer testes no Flamengo contra Botafogo

O Flamengo deve ter novidades no clássico contra o Botafogo, neste sábado (14), às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 6ª rodada do Brasileirão. Afinal, o técnico Leonardo Jardim pretende rodar o elenco e dar mais oportunidades para os jogadores que receberam pouca minutagem nos dois primeiros jogos sob o seu comando. Além disso, há preocupação sobre a condição física de alguns atletas.

O treinador português não poderá contar com o volante Saul, o meia De La Cruz e o atacante Bruno Henrique. O jogador espanhol ainda se recupera de uma cirurgia no tornozelo esquerdo, enquanto o atacante está em tratamento de uma pubalgia. Já o uruguaio, no entanto, não tem nenhum problema físico, mas não joga em gramado sintético porque oferece risco ao joelho.

Dessa forma, o Flamengo deve ir a campo contra o Botafogo escalado com mudanças. Assim, o time deve ser formado por: Rossi; Varela, Léo Ortiz (Vitão), Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho, Arrascaeta; Carrascal (Paquetá); Lino (Cebolinha ) e Pedro (Wallace Yan).

Após a vitória sobre o Cruzeiro, Leonardo Jardim indicou que existe uma preocupação com a condição física dos jogadores. Afinal, o Flamengo não conseguiu fazer uma pré-temporada adequada. Dessa forma, a comissão planeja recuperá-los, principalmente, nas Datas Fifa.

Contratado para o lugar do técnico Filipe Luís, Leonardo Jardim comandará apenas o terceiro jogo desde que chegou ao Flamengo. Na estreia, empatou sem gols com o Fluminense na final do Carioca, mas conquistou o título após a vitória nos pênaltis. Na sequência, venceu o Cruzeiro por 2 a 0, pelo Brasileirão. O jogo, aliás, marcou o reencontro do português com o clube mineiro.

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