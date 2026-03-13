Guardiola rebate críticas por escalação do City: “Fui massacrado”

O técnico Pep Guardiola saiu em defesa de suas escolhas táticas nesta sexta-feira (13). Após a dura derrota do Manchester City por 3 a 0 para o Real Madrid, no jogo de ida das oitavas da Champions League, o treinador ironizou as análises feitas apenas com base no placar. Assim sendo, o comandante disparou contra as opiniões negativas que surgiram logo após o apito final na Espanha:

“Fui massacrado pelas minhas decisões. Posso argumentar porque eu decidi por essa escalação. Não vou convencer vocês, porque nós perdemos. Porque esse argumento é antes do jogo”.

Com efeito, Guardiola ressaltou que a gestão do grupo é fundamental para o sucesso a longo prazo na temporada, visto que o calendário europeu é extremamente desgastante. Nesse sentido, ele explicou que a manutenção física dos atletas impede que ele utilize sempre os mesmos jogadores em todos os compromissos:

“Eu penso o tempo todo que estamos tomando decisões, e na Copa da Liga Inglesa, na Copa da Inglaterra, eu penso muito no que é melhor para o time. Claro, não dá para eu repetir os mesmos 11 titulares a cada três dias. Isso não vai acontecer. Não seria possível ganhar tantos títulos da Premier League se não pensássemos em cada partida”.

Guardiola reconhece erros em Madrid

Apesar de reconhecer que cometeu erros táticos em Madri, o treinador tenta virar a chave para o Campeonato Inglês. O Manchester City encara o West Ham neste sábado (14), buscando reduzir a distância de sete pontos para o líder Arsenal.

Dessa forma, a equipe precisa somar pontos para chegar com o moral elevado na terça-feira (17), quando terá que vencer o Real Madrid por quatro gols de diferença para avançar direto às quartas. O técnico concluiu seu raciocínio sobre como as críticas variam de acordo com o placar:

“Nós vencemos ou perdemos em Madri? Então é uma escolha ruim. Nós vencemos ou perdemos contra o Newcastle? Então foi uma boa escalação”.

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