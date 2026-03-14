Jornal espanhol se rende a Endrick e vê brasileiro como a estrela do Lyon: “Imparável”

O atacante Endrick vive um momento mágico com a camisa do Lyon. Emprestado pelo Real Madrid até o fim de junho de 2026, o brasileiro de apenas 19 anos conquistou a imprensa europeia com atuações decisivas. Com efeito, o jornal espanhol Mundo Deportivo destacou que o futuro do jovem certamente será brilhante em solo europeu:

“Em apenas 10 jogos no clube francês, ninguém duvida que seu futuro seja de branco no Real Madrid ou em uma das principais equipes da Europa”.

A saber, o jogador foi fundamental no empate contra o Celta pela Europa League, na última terça-feira (12). De acordo com a publicação espanhola, a postura tática do atleta o torna um pesadelo para os defensores adversários devido à sua característica de jogo:

“Ele começa na ponta direita e, sendo canhoto, corta constantemente para dentro. Ele cruza com precisão para seus companheiros ou chuta para o gol. Ele tem um chute potente. Mesmo que saibam o que vai fazer, sua explosão de velocidade é tão poderosa que o torna imparável”.

Endrick entra no radar da Seleção Brasileira para a Copa

Além disso, o desempenho do ex-palmeirense já reverbera no planejamento da Seleção Brasileira para o Mundial. Visto que Carlo Ancelotti conta com o jovem em sua pré-lista, o Mundo Deportivo alertou para o potencial ofensivo do Brasil com a nova geração:

“Fiquem de olho no ataque que ele pode formar na seleção com jogadores como Raphinha, Vini Jr. e Estêvão. Também tem Neymar”.

Antes de se apresentar ao selecionado, o atacante volta a campo pelo Campeonato Francês no domingo (15), contra o Le Havre.

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