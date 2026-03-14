Palmeiras bate Corinthians de virada e mantém liderança do Brasileirão Feminino

Na Arena Barueri, o Palmeiras protagonizou uma virada emocionante sobre o Corinthians nesta sexta-feira (13) ao vencer por 3 a 2, pela terceira rodada do Brasileirão Feminino. As Brabas chegaram a abrir dois gols de frente ainda no primeiro tempo, com gols de Jhonson e Duda Sampaio, mas as Palestrinas reagiram na etapa final e garantiram o triunfo com gols de Fê Palermo, Raíssa Bahia e Tainá Maranhão.

Com o resultado, portanto, as Palestrinas mantêm 100% de aproveitamento e lideram a competição com nove pontos, enquanto o Timão estaciona nos quatro e cai para a sétima posição.

O jogo

O primeiro tempo foi dominado pelo Corinthians. Logo aos sete minutos, Gabi Zanotti achou Jhonson em velocidade, e a atacante finalizou com precisão para abrir o placar. Pouco depois, Duda Sampaio ampliou em cobrança de falta perfeita, deixando o time visitante em vantagem confortável. O Palmeiras até tentou responder com jogadas rápidas de Raíssa Bahia e Tainá Maranhão, mas não conseguiu transformar as chances em gol.

Na volta do intervalo, contudo, o cenário mudou. Aos oito minutos, Fê Palermo aproveitou rebote dentro da área e descontou. O gol deu novo fôlego às Palestrinas, que empataram em contra-ataque iniciado pela goleira Kate Tapia e concluído por Raíssa Bahia, que venceu Lelê na saída. O Corinthians sentiu o golpe e passou a dar espaços, aproveitados pelo Palmeiras.

A virada veio aos 33 minutos, quando Tainá Maranhão recebeu cruzamento preciso e cabeceou para o fundo das redes, fazendo 3 a 2. O Timão ainda balançou as redes com Robledo, mas o gol foi anulado por impedimento. Nos minutos finais, Juliete e Zanotti tiveram boas oportunidades, mas desperdiçaram: uma finalizou por cima e a outra parou em grande defesa de Tapia.

Na sequência da competição, o Palmeiras encara o Vitória no dia 22, às 18h, novamente na Arena Barueri. O Corinthians, por sua vez, recebe o América-MG no dia seguinte, segunda-feira (23), em busca de recuperação diante da sua torcida.

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