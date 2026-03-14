Edu Gaspar faz jogo duro e atrasa acordo por rescisão com Forest

Afastado do cargo há cerca de dois meses, Edu Gaspar tem feito jogo duro para chegar a um acordo pela rescisão com o Nottingham Forest, da Inglaterra. Afinal, o dirigente brasileiro não deseja abrir mão do que tem direito, de acordo com a “ESPN”. Dessa forma, as partes ainda não chegaram a um acordo pela saída e o imbróglio sobre o futuro permanece.

Edu Gaspar assinou contrato de quatro anos com o Nottingham Forest e deseja receber pelo menos metade do que tem direito. Dessa forma, ele está disposto a abrir mão dos outros dois anos que ainda teria a cumprir para ficar livre no mercado e, assim, buscar uma nova equipe. Contudo, a direção do clube inglês não pensa do mesmo jeito e tenta reduzir o valor.

O dirigente é um sonho do Flamengo. Em meio a indefinição sobre o futuro do diretor português José Boto, o Rubro-Negro avalia outros nomes no mercado. Dessa forma, Edu Gaspar entrou no radar do presidente Luiz Eduardo Baptista. Contudo, ele pretende continuar na Europa e não tem planos para retornar ao Brasil neste momento.

Edu Gaspar teve passagem de sucesso como diretor de futebol no Corinthians, entre 2012 e 2016. Depois, assumiu o cargo de coordenador técnico da Seleção Brasileira até 2019. Após a experiência com a amarelinha, o dirigente acertou com o Arsenal, da Inglaterra, onde ficou como coordenador técnico até 2024. Desde o ano passado está no Nottingham Forest.

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