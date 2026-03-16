Zagueiro do futebol russo confessa assassinato de empresária em Moscou

O zagueiro russo Danil Sekach, de 20 anos, admitiu participação no assassinato de uma empresária dentro do apartamento da vítima em Moscow, segundo informações divulgadas pelo Investigative Committee of Russia. Registrada pelas autoridades responsáveis, a confissão coloca a ex-promessa do futebol local no centro de um caso que iniciou com invasão à propriedade.

Os investigadores afirmam que Sekach entrou no apartamento após receber orientações de golpistas, com instrução inicial para abrir um cofre existente no imóvel. Em depoimento divulgado pelo comitê no Telegram, o jogador relatou que os criminosos só determinaram o assassinato quando a vítima se recusou a informar a combinação. A empresária sofreu agressões com socos e golpes de faca.

O episódio ocorreu diante da filha da vítima, uma adolescente de 16 anos. De acordo com as autoridades, o mesmo grupo que orientava o jogador também enganou a jovem por telefone ao se passar por policiais. Isso serviu de auxílio no controle da situação dentro do apartamento até a conclusão do plano.

Zagueiro confessa o crime

Após o homicídio, Sekach seguiu novas instruções e lançou pela janela parte dos bens retirados do imóvel — cerca de US$ 2 mil em dinheiro, além de joias e moedas colecionáveis. Ele ainda manteve a filha da vítima em cativeiro até o dia seguinte.

A polícia localizou o jogador no sábado (14) em um hotel situado a aproximadamente 14 quilômetros do local do crime. Durante o depoimento, Sekach declarou: “Admito tudo e me arrependo”. O Investigative Committee of Russia abriu processo com base no Artigo 105 do Código Penal russo, que trata de homicídio. O caso prevê pena de até 15 anos de prisão.

Promessa do futebol russo

Sekach integrava o time reserva do FC Ural Yekaterinburg antes da prisão e era tratado como promessa. Em declaração à agência estatal RIA Novosti, o clube informou que o atleta havia deixado a equipe poucos dias antes do crime ao comunicar que seguiria para Moscou com a intenção de continuar os estudos.

A trajetória do defensor nas categorias de base incluiu passagens por clubes tradicionais do país. Ele atuou em clubes como FC Lokomotiv Moscow, FC Rostov, FC Strogino Moscow e FC Saturn Ramenskoye.

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