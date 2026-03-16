Confira os jogos e horários da segunda rodada da Kings League Brasil

Após uma primeira rodada de fortes emoções, a Kings League Brasil volta nesta segunda-feira (16/3), à partir das 17h, prometendo muitas emoções. A atual campeã abre o dia, que ainda vai contar com um embate entre Dibrados e Capim FC, valendo R$1 milhão de reais. O J10 conta o que está em jogo.

Desimpain x Furia

O primeiro jogo do dia reúne duas equipes que venceram na rodada inaugural. O Desimpain mostrou sua nova força e venceu o Dibrados por 6 a 3 na primeira rodada. Já o atual campeão, Furia, precisou suar para vencer o Nyvelados. Afinal, após um empate em 3 a 3, o time de Cris Guedes venceu nos shootoutos por 3 a 0.

Fluxo x Nyvelados

O segundo embate do dia reúne o Fluxo, que venceu na estreia o clássico contra a Loud. O time de Cerol e companhia tomou um susto após abrir 4 a 2 no marcador e tomar o empate, mas consegui a vitória por 5 a 4 no Matchball. Já o Nyvelados ainda busca seu primeiro triunfo, após perder para a Furia, nos shootouts, na rodada inaugural.

Podpah Funkbol Clube x G3X

Em uma partida que promete muito equilíbrio, o Podpah Funkbol Clube também vem em busca do seu primeiro triunfo, após perder na estreia para o Dendele, nos shootouts. Já o G3X não tomou conhecimento do adversário e goleou o Capim FC na primeira rodada por 10 a 4, com direito a seis gols de Kelvin Oliveira

Capim FC x Dibrados

O penúltimo jogo do dia tem tudo para ser o de maior entretenimento. Tudo por conta de uma aposta. Afinal, antes do split começar, Jon Vlogs, presidente do Capim FC e Lucas Tylty, presidente do Dibrados, apostaram R$1 milhão para o vencedor desta partida. Assim, o jogo ganhou tons dramáticos, mas também de alta finança para os dois times.

Em campo, as duas equipes precisam mostrar uma resposta. Afinal, o Capim FC foi goleado pelo G3X por 10 a 4, na estreia, enquanto o Dibrados perdeu para o Desimpain por 6 a 3.

Loud x Dendele

Por fim, encerrando o dia, teremos o duelo entre Loud e Dendele. A equipe de Coringa perdeu o clássico para o Fluxo na primeira rodada e busca a recuperação. Em contrapartida, o Toro Loko bateu o Podpah Funkbol Clube nos shootouts e já soma uma vitória no torneio.

Os jogos da segunda rodada da Kings League Brasil

Desimpain x Furia – 17h

Fluxo x Nyvelados – 18h

Podpah Funkbol Clube x G3X – 19h

Capim FC x Dibrados – 20h

Loud x Dendele – 21h

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