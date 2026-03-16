Queda de avião mata ex-jogador na Guatemala; outras vítimas são confirmadas

Equipes de resgate que atuaram nas montanhas de Esquipulas Palo Gordo, no departamento de San Marcos, confirmaram a morte de quatro pessoas após a queda de um avião particular nesse sábado (14). Entre as vítimas está o ex-jogador de futebol Daniel Darío Doherr Pérez, de 31 anos, que pilotava a aeronave no momento do acidente.

O acidente envolveu uma aeronave Cessna 182, de matrícula TG-SCO. A operação de resgate encontrou dificuldade para localizar as vítimas, visto que o avião caiu cantão de Barrios, na localidade de Villa Hermosa — região de relevo montanhoso onde o acesso costuma ser limitado.

Ainda segundo autoridades, o ponto exato do impacto fica em uma área considerada difícil para operações terrestres. Esse fator exigiu mobilização cuidadosa das equipes de resgate e paciência até que as vítimas fossem localizadas. Após a conclusão da operação, a Dirección General de Aeronáutica Civil informou que quatro pessoas estavam a bordo quando ocorreu a queda.

Estrondo e início das buscas

Moradores da região relataram às autoridades ter ouvido um forte estrondo vindo das montanhas. A partir do alerta, equipes da Asociación Nacional de Bomberos Municipales y Departamentales se deslocaram até o local do acidente.

Quando chegaram à área da queda, os socorristas encontraram três ocupantes já sem vida. Apenas o piloto e ex-jogador, Daniel Darío Doherr Pérez, ainda apresentava sinais vitais no momento do resgate.

Os bombeiros retiraram o ex-jogador da aeronave e o transportaram ao Hospital Nacional de San Marcos — o mais próximo da região. Ele, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.

Ex-jogador e outras vítimas

Além de Doherr Pérez, outras três pessoas estavam no avião e morreram no local do impacto. Entre elas estava Judith Edilma Mazariegos Rodas, de 26 anos, grávida de seis meses e natural da capital guatemalteca. Também morreram José Carlos Fuentes Orozco, médico de 48 anos que vivia na vila de Champollap, e Harold Humdrum, cidadão da Noruega de 55 anos.

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Investigação sobre a queda do avião

A Dirección General de Aeronáutica Civil abriu investigação para esclarecer as causas da queda. Sabe-se, contudo, que o impacto deixou a aeronave parcialmente destruída. Em um relatório preliminar, o órgão informou que as condições meteorológicas na região podem ter interferido diretamente, já que não estavam favoráveis no momento do voo.

Segundo o documento inicial, o clima pode ter contribuído para o acidente. O caso mobilizou equipes de resgate e autoridades locais em San Marcos, responsáveis pela retirada das vítimas e pela remoção dos destroços da aeronave.

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