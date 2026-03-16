Cruzeiro mira Filipe Luís para assumir o lugar de Tite

A cadeira de treinador na Toca da Raposa não ficou vaga por muito tempo sem um alvo definido. Logo após oficializar a saída de Tite, consequência do empate contra o Vasco, o Cruzeiro colocou Filipe Luís como o principal candidato para assumir o comando técnico. A diretoria celeste pretende acelerar os contatos com o ex-lateral nas próximas horas para evitar que o time fique sob o comando interino de Wesley Carvalho por um período prolongado.

O interesse do dono da SAF, Pedro Lourenço, baseia-se na capacidade de liderança e no perfil moderno do treinador. Um dos pontos fundamentais para a escolha é a familiaridade de Filipe Luís com atletas importantes do grupo atual, como Gerson e Matheus Cunha, com quem trabalhou em tempos de Flamengo. Além disso, o executivo de futebol Bruno Spindel deu sinal verde para a negociação por conhecer de perto a metodologia do técnico desde os tempos de Rio de Janeiro.

O clube mineiro trata o ex-comandante rubro-negro como prioridade absoluta, embora reconheça a complexidade de seduzir um profissional multicampeão. Por meio de nota, a cúpula cruzeirense preferiu manter o sigilo:

“O clube não comentará sobre nomes enquanto não definir o novo comandante”.

Filipe Luís busca recomeço após saída do Rio

Livre no mercado desde o dia 3 de março, Filipe Luís encerrou seu ciclo no Flamengo de forma inesperada após uma goleada de 8 a 0 sobre o Madureira na semifinal do Campeonato Carioca, competição que o Rubro-Negro venceu posteriormente.

Curiosamente, ele pode ocupar a vaga deixada por Tite, enquanto seu sucessor no time carioca foi justamente Leonardo Jardim, que teve passagem recente por Belo Horizonte.

A diretoria entende que a chegada de um nome com essa bagagem pode acalmar os ânimos da torcida e dar uma nova identidade tática ao time no Brasileirão. Enquanto o martelo não é batido, as decisões no campo de treino ficam a cargo da comissão fixa do clube.

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