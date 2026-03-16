Boca Juniors oficializa reforma de La Bombonera junto aos sócios

A reforma para ampliação de capacidade de La Bombonera, mítica casa do Boca Juniors, deixou o plano das informações de bastidores no último fim de semana.

Em entrevista para o canal oficial do clube argentino, o presidente Juan Román Riquelme falou expressamente sobre o tema com viés de otimismo no aspecto burocrático.

“Apresentamos os documentos, disseram-me que estão de acordo e agora falta apenas o último passo. Se tivermos a sorte de nos permitirem o que apresentamos, e acreditamos que será assim, é a primeira vez que sinto que estamos perto de poder realizar o sonho dos bosteros, que é ampliar a nossa casa.“

Riquelme aproveitou o espaço, também, para rebater críticas da oposição sobre o projeto. Nesse sentido, o mandatário boquense garantiu que o planejamento não envolve mudança de local ou a desapropriação de residências no entorno do estádio:

“Não vamos nos mover um centímetro, como disse a oposição que o estádio ficaria a 100 metros. A Bombonera não pode sair daqui.“

Comunicado aos sócios

Além das palavras da principal figura executiva do clube, um comunicado foi enviado para os sócios do clube no fim de semana para tratar oficialmente da reforma. No texto, se fala sobre a estruturação do projeto e o parecer favorável da Ferrosur Roca, empresa de trens que circulam na capital da Argentina, já que o plano envolve a construção de um túnel para os trilhos que passam ao lado de La Bombonera.

Em suma, o projeto de reforma inclui a construção de quatro torres, dotadas de 18 elevadores e escadas, como forma de facilitar a conexão com o segundo, terceiro e o novo quatro anel de arquibancada. As torres ficarão situadas nos quatro cantos do estádio, se conectando com o restante da estrutura por meio de passarelas e formando uma espécie de túnel para viabilizar a passagem da ferrovia por baixo da estrutura.

Com o término das obras, a expectativas é de ganho substancial no que se refere a capacidade total de público na casa do Boca Juniors. Isso porque, ao invés das atuais 57 mil pessoas, o marcante palco do futebol sul-americano passaria a abrigar 87,5 mil espectadores.



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