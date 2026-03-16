Chapecoense x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Chapecoense e Grêmio se enfrentam nesta segunda-feira (16), às 20h, na Arena Condá, no encerramento da sexta rodada do Brasileirão. As duas equipes abriram a rodada na zona intermediária da classificação do torneio e, portanto, precisam triunfar para se aproximarem do G6 da competição.
Onde assistir
Sportv e Premiere transmitem a partida entre catarinenses e gaúchos.
Como chega a Chapecoense
O Verdão do Oeste atravessa uma fase de instabilidade na temporada. O começo do Brasileirão é irregular. Além disso, a Chape foi vice no Campeonato Catarinense, há uma semana, perdendo a final para o Barra. Fato é que a torcida alviverde entendeu que precisa “chegar junto”. Por isso, já esgotou os ingressos para o duelo contra o Grêmio.
Dentro de campo, a Chapecoense não poderá contar com o volante Camilo, que pertence ao próprio Grêmio e não jogará por limitações contratuais. Dessa forma, o técnico Gilmar Dal Pozzo deve escalar Higor Meritão no lugar.
Como chega o Grêmio
O Tricolor, por outro lado, entra invicto há seis partidas (duas vitórias e quatro empates). No período, inclusive, foi campeão gaúcho em cima do arquirrival Internacional. O Tricolor tem uma baixa confirmada. É o zagueiro Gustavo Martins, lesionado.
Por outro lado, o técnico Luís Castro contará com os retornos dos atacantes Amuzu, Tetê e Willian. Eles foram desfalques no 1 a 1 contra o Bragantino. O primeiro ficou de fora para acompanhar o nascimento da filha, enquanto os demais apresentaram um quadro de virose na semana passada.
CHAPECOENSE X GRÊMIO
Campeonato Brasileiro – 6ª rodada
Data e horário: 16/3/2026 (domingo), às 20h (de Brasília)
Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
CHAPECOENSE: Léo Vieira; Victor Caetano, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Everton e Walter Clar; Higor Meritão, Rafael Carvalheira e Jean Carlos; Marcinho e Bolasie. Técnico: Gilmar Dal Pozzo
GRÊMIO: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Nardoni e Monsalve; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro
Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)
Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Edevan de Oliveira Pereira (BA)
VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.