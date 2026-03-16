Volantes ganham protagonismo com Renato no Vasco

A chegada de Renato Gaúcho mudou o ambiente em São Januário. O Vasco recuperou a confiança, voltou a sorrir e conquistou dois bons resultados nos primeiros dois jogos sob o comando do treinador. Dessa forma, os volantes se tornaram os novos protagonistas e foram responsáveis por três dos cinco gols do Gigante da Colina.

Desde a sua chegada, Renato Gaúcho buscou um equilíbrio defensivo. Dessa forma, o treinador mexeu com a estrutura do time e mudou o esquema, apostando no meio-campo com três volantes. Na estreia, Thiago Mendes foi escolhido como novo capitão e marcou o primeiro gol da passagem do comandante, sendo importante para a vitória sobre o Palmeiras por 2 a 1.

Barrado na estreia de Renato Gaúcho, Barros voltou ao time titular no segundo jogo. O volante, que foi preservado pelo treinador por causa das críticas da torcida, voltou a brilhar. Afinal, marcou dois gols no empate em 3 a 3 com o Cruzeiro, no Mineirão. Contudo, foi expulso e quase virou vilão. O treinador, no entanto, defendeu o jovem e minimizou a expulsão.

Com o resultado, o Vasco chegou a cinco pontos e ocupa a 15ª colocação. Já o Cruzeiro, por sua vez, deixou a lanterna do Brasileirão e, agora, é o 19º colocado, com três. O Cruz-Maltino volta a campo contra o Fluminense, quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, enquanto a Raposa visita o Athletico-PR, no mesmo dia, às 19h30, na Ligga Arena.

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